Maria De Filippi disperata, tragedia in queste ore: addio al programma | Infortunio gravissimo

Nuovi aggiornamenti arrivano dalla scuola di Amici di Maria De Filippi: una ballerina si è infortunata e non sarà in studio per la finale.

Anche questa edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è sempre più vicina alla fine. Restano infatti in programma solo due ulteriori appuntamenti ossia la semifinale, che servirà a decretare i finalisti, ed appunto il gran finale.

A quel punto il pubblico dovrà solo indicare il vincitore sia per la categoria ballo che per quella di canto. Non sarà una decisione semplice da prendere visto che gli allievi in gara sono pochi e soprattutto i migliori delle rispettive categorie.

In attesa di questi ultimi appuntamenti però dal dietro le quinte del format è arrivata una brutta notizia. Una delle ballerine presenti nella scuola si è infatti infortunata e non sarà più in studio nel corso delle prossime puntate.

Maria De Filippi, caos dietro le quinte di Amici: le ultime

Il talent show di Canale 5 è finito in questi giorni al centro di alcune polemiche. Prima è esploso il caso Covid-19 in quanto secondo Dagospia sarebbero stati trovati in casetta due allievi positivi. Un vero e proprio allarme che ha fatto temere per la messa in onda della semifinale e la finale. In queste ore però non è arrivato alcun comunicato in tal senso e l’allarme sembrerebbe essere quindi rientrato.

In aggiunta però è arrivato un annuncio che nessuno poteva immaginare. Una ballerina del noto talent ha infatti comunicato in queste ore di essersi infortunata. Un problema fisico che non le permetterà in nessun modo di essere in studio ma vediamo quanto raccontato dalla diretta interessata ossia Giulia Pauselli.

Giulia Pauselli, l’annuncio sui social: infortunio improvviso

Lo scorso anno la Pauselli proprio nello studio di Amici ha raccontato di essere in dolce attesa. La ballerina ha poi deciso di continuare a ballare fino all’ultimo minuto e fino alla nascita di Romeo Maria, venuto al mondo lo scorso 30 agosto. Dopo mesi di duro lavoro, la ballerina è poi tornata sul palco proprio nel corso del serale di Amici. Un ritorno lento e progressivo ma che adesso deve fare i conti con un nuovo stop.

La ballerina professionista su Instagram ha infatti scritto: “Mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : “the show must go on” qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile“. La professionista dovrà quindi fermarsi e non è dato sapere quando potrà tornare a lavoro.