Mediaset, la tragedia mortale in queste ore: aveva fatto la fortuna della rete | È morto così

In questi giorni Mediaset sta vivendo un terribile lutto: la morte di Fabrizio Pasquero, l’uomo che ideò il programma “Nonsolomoda”.

Come dimenticare Nonsolomoda, il rotocalco televisivo di Canale 5, nato da una mente brillante come quella di Fabrizio Pasquero. Il programma è andato in onda dal 1984 al 2012 e si è confermato uno dei programmi più longevi di Mediaset.

Come suggerisce il titolo, la moda non era l’unico argomento trattato: nuove tecnologie, viaggi, approfondimenti del mondo del cinema e spettacolo, con un particolare focus sugli usi, costumi e tendenze.

Si trattava di un vero e proprio impero, creato dall’uomo che ci ha lasciato con un ricordo amaro, quasi malinconico, di un programma che ha accompagnato i telespettatori per quasi 30 anni.

La sua scomparsa

Il giornalista Fabrizio Pasquero, classe 1937, ci ha lasciato il 1 Maggio 2023 all’età di 85 anni. Le cause del decesso sono ignote, ma la notizia è arrivata proprio da alcune fonti Mediaset. L’uomo è nato a Sanremo e si è confermato negli anni un grande esperto e appassionato di moda. Non a caso, è stato il direttore di Linea Italiana, il primo mensile di moda italiana.

La Carriera di Fabrizio Pasquero

Fabrizio Pasquero, dopo aver studiato all’Accademia di Brera a Milano, iniziò ben presto la sua carriera come giornalista di moda. L’uomo fu il primo grafico a diventare giornalista, fino ad arrivare ad essere un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Il suo percorso parte con il settimanale ABC, dove lavorò per alcuni anni; dopodiché l’uomo entra a far parte del magazine Amica. Dopo diverso tempo, Fabrizio diede vita al suo grande progetto targato Mondadori. Si tratta di Linea Italiana, il primo mensile di moda che entrò nella concorrenza con Vogue Italia. L’uomo è stato al timone della direzione per ben 13 anni, dal 1972 al 1985.

Nella metà degli anni ‘80, Pasquero si slegò dal cartaceo per passare alla televisione. In questa occasione diventò uno dei pionieri della moda, anche nella televisione italiana.

L’obiettivo dell’uomo era proprio quello di diffondere la cultura della moda italiana, per farlo, scelse proprio l’ammiraglia Mediaset. In quegli anni infatti, ideò Nonsolomoda, un programma che dal titolo riporta ad un rotocalco di vario genere, ma sempre ricondotto al focus principale, la moda. Questo fu per lui un grande successo, visto che la trasmissione andata in onda su Canale 5 è stata molto apprezzata dal pubblico italiano. Il grande giornalista di moda aveva anche un’altra passione: quella per le moto d’epoca. Un Interesse che lo portò nella sua vita a collezionarne una cifra come 250 delle prime e circa 40 delle seconde.