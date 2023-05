Francesco Totti, dopo un anno arriva la verità su Ilary Blasi: me lo faceva continuamente | Ripugnante scoperta

Dopo diverso tempo dalla separazione tra Ilary e Totti, arriva la dichiarazione shock dell’ex calciatore: “All’inizio non ho detto la verità, ha frequentato lui e altri uomini”.

Francesco Totti si è sempre estraniato dal gossip che riguardava lui e Ilary Blasi, in quanto, il suo obiettivo è sempre stato quello di tutelare la tranquillità dei suoi figli già provati dalla rottura. Tuttavia, le voci si sono fatte sempre più insistenti e i media continuano a seguire gli eventi che ancora oggi portano Ilary e Francesco in tribunale.

Dopo diverse notizie, Totti non ce l’ha fatta è ha deciso di dire tutta la verità al Corriere della Sera.”Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo”. Afferma l’ex calciatore.

“Avevo detto che non avrei parlato e non l’ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta”. Totti, esausto da questa situazione, ha deciso di parlare. Dalla sua dichiarazione è emersa una realtà diversa da quella conosciuta fino ad ora.

Dopo anni di crisi coniugale, la coppia Blasi e Totti si separa l’11 luglio alle 22. La notizia è stata data dagli stessi all’agenzia Ansa, dove viene dichiarato che la separazione è avvenuta di comune accordo. La loro crisi matrimoniale, come spiegato da Totti, iniziò nel lontano 2006; crisi peraltro, smentita più volte dai diretti interessati.

La verità sulla fine del matrimonio tra Ilary e Francesco

“Ho letto molte sciocchezze, in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Questo punto voglio chiarirlo, non sono stato io a tradire per primo. (…) Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno”. Ha affermato Totti al Corriere della Sera.

Da quanto dichiarato, sarebbe stata Ilary ad aver tradito per prima, ma l’uomo in questione rimane un mistero: “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc”.

‘L’ha fatto più volte’

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Se ho spiato il telefono? Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. La terza persona era Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”.