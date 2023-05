Addio Cristiano Malgioglio, ha deciso di lasciarsi andare: non ha voluto nient’altro

Cristiano Malgioglio ha parlato del suo ruolo di giurato ad Amici ed ha fatto una incredibile ammissione sulla fine della sua carriera in tv.

In questa seconda parte di stagione televisiva, Cristiano Malgioglio è tornato protagonista con un ruolo molto importante. La conduttrice Maria De Filippi, in accordo con la produzione, lo ha strappato alla concorrenza della Rai per averlo come giurato nella fase serale di Amici.

La sua presenza in studio è stata accolta con gioia da tutti: dal cast di allievi al pubblico da casa. Ogni settimana tutti attendono con ansia la puntata per vederlo a lavoro ma soprattutto per assistere ai suoi siparietti.

Eppure l’esperienza nel talent sembrerebbe aver dato il via ad alcune valutazioni sul suo futuro ed anche sul suo possibile pensionamento. Vediamo nel dettaglio cosa ha di recente rivelato.

Cristiano Malgioglio, la sua esperienza ad Amici: il colpo di scena

Nel corso di una recente intervista al settimanale Chi, il noto paroliere ha parlato della sua esperienza nel talent. Malgioglio ha sottolineato quanto sia delicato il suo ruolo dovendo dare dei giudizi su allievi che in futuro saranno artisti e quindi ancora acerbi ma soprattutto sensibili anche alle critiche. Un ruolo delicato che ha quindi affrontato mettendoci tanta attenzione.

Della sua esperienza ad Amici vi è però un secondo dettaglio che il cantante ha deciso di mettere in evidenza ossia il suo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. Nel parlare di lei ha fatto però una incredibile ammissione che riguarda la possibilità di andare in pensione molto presto.

Cristiano Malgioglio, la rivelazione shock: ad un passo dall’addio

Durante l’intervista al noto settimanale, Malgioglio ha parlato della De Filippi: “A volte ho un pizzico di soggezione. Poi ti regala un sorriso e allora…Comunque pensi che alla prima puntata, non lo chiedo mai, le ho chiesto “Sto andando bene?Ti piaccio?”. Volevo fosse contenta di me così adesso posso anche andare in pensione“. Parole che sono arrivate come un fulmine a ciel sereno.

A quanto pare il noto artista sta prendendo in seria considerazione il suo addio alle scene. Una valutazione improvvisa che rischia di scatenare un piccolo terremoto tra i suoi fan. Da sottolineare che comunque sarà ancora impegnato con il Tale e Quale Show ed inoltre ha ancora un sogno nel cassetto ossia un film con Almodovar. Tutto questo a meno di clamorosi ed improvvisi nuovi colpi di scena nel corso dei prossimi mesi.