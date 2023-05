Gabriella Golia, dagli annunci in tv alla tragedia che l’ha spezzata: ecco come si è ridotta

Gabriella Golia, da più di 20 anni dallo stop con Mediaset, ha cambiato drasticamente la sua vita: ecco cosa fa oggi.

Come dimenticare un volto come quello di Gabriella Golia, la ragazza che ogni giorno ci annunciava la programmazione di Italia 1, con tutta l’energia e la solarità di una ragazza che da lì a poco sarebbe diventata una vera e propria icona delle reti Mediaset. La donna, ad oggi 64enne, in tutte le sue interviste ricorda con orgoglio il momento in cui Silvio Berlusconi la notò, per entrare a far parte di Fininvest, l’attuale Mediaset.

Il suo percorso in realtà iniziò molto tempo prima, quando era solo ragazza; Gabriella prese parte a diversi contest e spot televisivi negli anni ‘70, fino a quando Berlusconi, nel momento in cui stava mettendo il suo impero della televisione privata, decise di farla diventare annunciatrice della programmazione di Italia 1. Al suo fianco c’era la nota Emanuela Folliero ad annunciare su Rete 4 e Fiorella Pierobon su Canale 5.

La donna ricorda il momento cruciale del suo percorso lavorativo. “Noi non sapevamo chi fosse davvero all’epoca, cominciò a chiamarmi personalmente quando vide la campagna, mi teneva un’ora e mezza al telefono perché voleva che lavorassi per lui. – ha raccontato – Ci provò per due anni a farmi andare a lavorare per lui, mi fece vedere i primi ascolti auditel di Canale 58/Telemilano che poi diventò Canale 5, mi fece vedere le prime cose che faceva in tv da loro Eleonora Brigliadori e disse poi ‘Visto che la Golia non accettava di venire da noi, ho comprato Italia Uno!’…”.

Gabriella Golia racconta con orgoglio quale è stato il lancio della sua carriera, quello che le ha cambiato la vita. Ad oggi però, la sua strada e quella del mondo dello spettacolo si sono divise.

Dall’infanzia tragica alla maternità: perché è uscita dalla scena

Dopo 20 anni di assenza dalle reti Mediaset e qualche apparizione sporadica, abbiamo avuto l’onore di vederla a gennaio, assieme alla sua ex collega – nonché amica fidata – Emanuela Folliero, nello studio di Verissimo. In questa occasione le due donne hanno avuto modo di ripercorrere le tappe della loro carriera e della loro vita privata. Durante l’intervista, le due ex annunciatrici parlano del rapporto che avevano con le rispettive madri. Una volta presa la parola, Gabriella spiega che sua madre soffriva di depressione sin da quando la Golia era solamente una bambina.

Questa condizione è stata motivo di sofferenza per la donna, in quanto spiega che durante l’infanzia le è andato a mancare un punto di riferimento importante su cui confrontarsi. La madre se n’è andata via molto giovane e nel frattempo Gabriella aveva già iniziato il suo percorso lavorativo.

Negli ultimi anni di Carriera Gabriella Golia è diventata madre di Tommaso, nato nel 1997 dall’unione attuale con Marco Alloisio, un medico Chirurgo. Negli ultimi periodi di carriera, Gabriella ha collaborato con la rete Studio uno, Business24 e ha pure presentato due puntate della serie “1994”, su Sky Atlantic. La sua uscita di scena è dovuta al fatto che la donna ha voluto stare al fianco del figlio, dedicandosi alla famiglia a 360 gradi. Tommaso ad oggi è laureato in Giurisprudenza e Gabriella racconta con orgoglio tutto il suo percorso, ma anche le scelte che ha intrapreso nella sua vita.