Isola dei Famosi, portato via contro la sua volontà: È accaduto tutto all’improvviso

Rivelazione a sorpresa su quanto accaduto durante la terza puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi: la verità sull’improvviso abbandono.

Durante la messa in onda della terza puntata in prima serata dell’Isola dei Famosi sono andati in onda tutta una serie di colpi di scena. Questo a partire dal risultato del televoto che ha decretato l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo per volere del pubblico.

Una clamorosa uscita di scena ma non definitiva visto che la showgirl è poi finita su di una seconda isola ossia quella di Sant’Elena. Nel dettaglio si tratta di una sorta di salvacondotto a disposizione degli eliminati che possono così giocarsi l’ultima possibilità per poter tornare in gioco.

Questa volta è quindi toccato alla Caldonazzo ritrovarsi in questa scomoda posizione. Una volta arrivata su questa nuova isola però è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava.

Isola dei Famosi, la Caldonazzo sull’Isola di Sant’Elena: la scoperta shock

Quando la conduttrice Ilary Blasi ha comunicato il verdetto del televoto, in molti si sono detti sorpresi del risultato. Allo stesso tempo però hanno anche sottolineato di attendere con ansia l’incontro della Caldonazzo con Marco Predolin, eliminato della seconda puntata e in attesa da solo proprio sull’Isola di Sant’Elena. I telespettatori attendevano questo incontro per poter vedere scontri infuocati o una inaspettata alleanza.

La Caldonazzo quando ha però raggiunto questa seconda isola ha fatto una scoperta inaspettata così come il pubblico. La conduttrice Ilary Blasi ha infatti informato la showgirl che dovrà vivere su questa nuova isola da sola a causa dell’abbandono di Predolin. Una clamorosa uscita di scena su cui ha in queste ore deciso di fare chiarezza il diretto interessato attraverso i social.

Marco Predolin, la rivelazione dopo l’addio all’Isola: le sue parole

Il noto conduttore è tornato sui social dopo la sua uscita di scena e su Instagram ha rivelato: “Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto!”. Poi ha voluto fare una precisazione: “Voglio precisare che uscire non è stata una mia decisione ma della produzione“.

L’ex naufrago ha però confermato i risultati di alcuni esami: “Hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio”. Stando a queste dichiarazioni, la decisione è stata presa quindi dai medici in disaccordo con Predolin che con piacere sarebbe rimasto sull’Isola per giocarsi ogni possibilità.