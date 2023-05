Mondo dello sport distrutto: Addio Vieri | È morto in queste ore

Un grande lutto avvenuto ieri 1° Maggio, ha travolto il mondo dello sport: Vieri non ce l’ha fatta, è morto a 39 anni.

Un annuncio improvviso, che ha devastato non solo la famiglia, ma anche tutti gli italiani che non si aspettavano una tale notizia. Per il momento regna solo dolore e tante incertezze, visto che a spezzare la vita di Vieri Angelucci, è stato un male che sembrava già essere sconfitto da tempo.

Non a caso, è difficile digerire la notizia, in quanto l’uomo era ancora giovane e non vi erano grandi notizie di una salute attualmente compromessa.

Durante la giornata della festa dei lavoratori, arriva l’annuncio inaspettato: tutte le testate iniziano a parlarne e sono stati molteplici i messaggi di supporto alla famiglia di Vieri.

Per quanto si fa fatica ad accettare la questione, la verità è che il tennista ci ha lasciato così, senza nemmeno un preavviso, ma con un annuncio drammatico sui social da Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino.

Vieri Angelucci: Ci ha lasciati il nostro maestro di tennis”

Aveva 39 anni e non solo era un grande maestro di tennis, ma anche un padre amorevole, nonché un grande uomo. Però gli eventi della vita, anche se inaspettati, ci portano verso il nostro – per quanto tragico – destino. Il suo cuore ha cessato di battere. La notizia è stata data dal sindaco di Castelfiorentino, attraverso una nota su Facebook: “Purtroppo devo condividere una bruttissima notizia che ho appena ricevuto, e mi ha lasciato sconvolto . Ci ha lasciati il nostro maestro di tennis, Vieri Angelucci, a seguito di una ricaduta improvvisa di una brutta malattia che lo aveva colpito”.

Il sindaco spiega a tutta Italia come la sua perdita sia stata un colpo duro e inaspettato. Un evento che ha travolto la vita dei familiari, nonché dell’uomo che conosceva Vieri da diverso tempo. Alessio Falorni continua: “Conoscevo Vieri da anni, un ragazzo straordinario che lascia ricordi bellissimi nella Polisportiva, in questi momenti ovviamente affranta. Tutta Castelfiorentino si stringe in un abbraccio commosso a Francesca e ai loro bellissimi bambini. Aveva 39 anni. In queste circostanze le parole non vengono fuori fluide, c’è solo tanta tristezza e un nodo enorme che attanaglia la gola”.

Purtroppo solo il tempo potrà placare un dolore tanto grande, che solo chi è vicino all’uomo può capire. Non ci resta che dargli anche noi le nostre più sentite condoglianze ai familiari che in queste ore stanno vivendo un momento davvero difficile.