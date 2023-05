Grande preoccupazione per Camilla, contro di lei accuse durissime: “Cattiva e pericolosa” | Ecco come ha reagito

Indiscrezioni clamorose sulla regina consorte Camilla in vista della ormai imminente incoronazione di Carlo: il clima si infiamma.

L’incoronazione di Re Carlo è ormai vicinissima visto l’appuntamento fissato in quel di Londra per il prossimo 6 maggio. Un evento in grande stile che vedrà coinvolti tutti o quasi i membri della famiglia reale inglese. Grande assente Meghan Markle che non seguirà Harry ma resterà in America con i figli.

A Londra, il secondogenito di Carlo e Diana si ritroverà quindi da solo ad affrontare numerosi membri della sua famiglia ancora furiosi con lui. Tra questi senza dubbio suo fratello William che ha richiesto di non sedere accanto a lui durante la cerimonia.

Harry però si ritroverà anche faccia a faccia con Camilla ossia la seconda moglie di suo padre e che a quanto pare non ha preso bene le accuse del duca del Sussex.

Camilla sotto attacco, le accuse shock di Harry: cosa ha raccontato

Alcuni mesi fa, il principe Harry ha deciso di pubblicare un libro dal titolo Spare. Nel dettaglio si tratta di una sorta di diario in cui il duca del Sussex ha raccontato quanto accaduto a lui ed alla sua famiglia nel corso degli ultimi anni. Harry si è scagliato contro suo fratello William, reo di averlo aggredito, e sua cognata Kate che avrebbe invece fatto piangere Meghan il giorno delle nozze.

Tra le vittime poi anche Camilla che Harry ha addirittura definito: “Pericolosa e cattiva”. Secondo la versione del duca del Sussex, la sua matrigna avrebbe messo in giro dei pettegolezzi su di lui e Willam solo per aumentare la sua popolarità tra i sudditi. Parole che, stando alle rivelazioni di una sua amica, avrebbero colpito Camilla ma vediamo come.

Harry e le parole contro Camilla: parla una fonte vicina alla Regina

Il quotidiano Il Messaggero ha riportato di un clamoroso retroscena rivelato da Fiona Shelburne al Sunday Times. Amica fidata di Camilla, la donna ha raccontato di come la Regina consorte sia rimasta ferita dalle parole di Harry. A tal proposito ha rivelato: “Certo che le dà fastidio, certo che fa male tutto questo“.

Allo stesso tempo però la Shelburne ha rivelato come in questi anni tante volte Camilla si sia ritrovata sola a dover gestire accuse simili soprattutto a causa del confronto con Diana. Per questo motivo ha ormai una strategia: “Lei è in grado di farsi scivolare via tutto. La sua filosofia è sempre stata ‘non farne un dramma, passerà’“. Una soluzione quindi per affrontare tutti i momenti difficili.