Gianni Sperti, dopo anni vomita tutto su Paola Barale: ecco cosa mi ha fatto

Gianni Sperti a Verissimo, lancia una risposta secca alle accuse fatte dall’ex moglie Paola Barale: il video che ha indignato l’opinionista.

Durante la puntata di Verissimo andata in onda domenica, Gianni si racconta, rivivendo nel dettaglio quelli che sono stati i suoi momenti epici della sua vita. Nel mezzo dell’intervista, l’opinionista di Uomini e Donne si trova a fare i conti con un video della sua ex moglie, dove parla del rapporto con il ballerino. Una volta messa alla luce la questione nel salotto di Silvia Toffanin, Gianni ha avuto modo di controbattere le parole forti dette dall’ex moglie.

Nei suoi 50 anni di vita, Gianni Sperti è sempre stato etichettato come omosessuale. La questione tuttavia, non ha mai creato scompenso nell’uomo in quanto, non ha mai dato adito ai pettegolezzi sul suo conto. Un ricordo però riaffiora alla luce, quello del matrimonio con Paola Barale.

«Il mio matrimonio con Paola Barale è durato quattro anni, è stato un periodo intenso della mia vita e lei sicuramente mi ha aiutato molto perché ci siamo conosciuti in un periodo in cui io mi sentivo molto insicuro. Poi, però, la storia è finita, ci siamo separati e mai più incontrati o sentiti. È vent’anni che non ci parliamo e devo dire, comunque, che non ci siamo mai cercati», ha affermato Gianni.

Vent’anni che i due non hanno più contatto, ma Paola in un video ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

L’omosessualità di Gianni Sperti: ecco la verità

Come ogni personaggio dello spettacolo che si rispetti, anche Gianni Sperti è stato messo più volte sotto la lente d’ingrandimento dei media. Il più grande dubbio del pubblico, ha sempre riguardato l’orientamento sessuale dello stesso: secondo molti, Gianni è gay, ma non l’ha mai ammesso.

Gianni tuttavia, ha sempre trovato questi commenti inappropiati, in quanto, il fatto che lui sia o meno omosessuale, non deve minimamente incidere sulla sua vita lavorativa. Il caro Gianni tuttavia, nel suo buon intento ha generato l’effetto contrario: con i suoi dubbi ha evocato ancora più interesse di verità nel pubblico. Ad alimentare questa miccia, ci ha pensato L’ex moglie Paola Barale, che con il suo commento ha fatto “esplodere” l’opinionista.

La risposta di Gianni Sperti

Il video di Paola Barale, lascia benissimo intendere che a suo dire, è stata sposata con una persona che “non ha avuto il coraggio di mostrare il suo vero essere fino all’inizio”. Le parole sentite in studio da Gianni, hanno generato la sua risposta diretta: «Io non ho paura a dire ciò che lei non ha detto: se sono omosessuale? Non lo dirò mai, può essere vero come no, ma questo sarebbe come mettere un’etichetta e io le ho sempre odiate. Quindi no, non lo dirò mai».