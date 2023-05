Addio Paolo Bonolis, la ‘tragedia’ è successa in questi giorni: l’annuncio arriva dal grande amico storico | Non c’è nient’altro da fare

Dal 1° maggio su Canale 5 andranno in onda le repliche di “Avanti un Altro”, tuttavia, l’autore Marco Salvati annuncia un’ipotetica chiusura definitiva del programma.

Il preserale di Canale 5, vede la fine della stagione di Avanti un Altro, programma condotto e ideato da Paolo Bonolis. Dal 1° maggio infatti, andranno in onda le repliche estive, con un malcontento generale del pubblico che non si aspettava una chiusura così anticipata.

Seppure questa situazione è stata oggetto di critiche, Mediaset sarebbe già al lavoro con Bonolis e Laurenti, per le registrazioni di Ciao Darwin. Per quanto riguarda Avanti Un Altro, non ci sono buone previsioni.

Avanti un Altro: le repliche

Le repliche di Avanti un Altro vengono trasmesse nel consueto orario delle 18:45 su canale 5. Queste puntate andranno in onda fino a metà giugno, dopodichè verrà passata la palla a Gerry Scotti con le nuove puntate di Caduta Libera.

Avanti un Altro ha contato ben 92 puntate in questa stagione, tenendo compagnia al pubblico di Canale 5 assieme allo staff esilarante. Tuttavia, stando alle parole rilasciate da Marco Salvati, sceneggiatore di molti programmi di successo, la prossima edizione di Avanti un Altro, potrebbe essere l’ultima.

La rivelazione di Marco Salvati: “la prossima edizione sarà l’ultima”

Lo sceneggiatore è stato ospite di una puntata di Casa Pipol, il podcast della pagina Instagram The Pipol News. In questa occasione Marco Salvati ha dichiarato: “Probabilmente il prossimo sarà l’ultimo anno di Avanti un altro. Un po’ per volontà del conduttore e poi perché il programma ha fatto il suo percorso. Questa nuova stagione di Avanti un altro è stata molto fortunata, questo è il 12° anno”.

Dalle sue parole si può dedurre che è giunta l’ora di cambiare un po’ d’aria per tutti. Per il momento l’attenzione si sta focalizzando su Ciao Darwin, il programma che ha anch’esso una lunga storia televisiva alle spalle, ma non smette mai di stancare il pubblico. Un evergreen senza tempo che vede i protagonisti già al lavoro per il pubblico che attende con ansia la nuova stagione. Una dichiarazione di Salvati è riferita anche in merito a i partecipanti delle nuove squadre, nonché dello staff: “Le squadre saranno più attualizzate, riguarderanno anche il mondo web e dei social. Si ripeteranno ovviamente le storiche sfide. So che per Madre Natura stanno facendo i provini”.

La rottura dello stereotipo di genere: si alle squadre arcobaleno

“Sotto mia pressione e recepita molto volentieri da Paolo Bonolis, oltre al pubblico formato da soli uomini e quello formato da sole donne avremo quello arcobaleno, formato da un pubblico misto. In questo nuovo spicchio potrà esserci chi vuole sentirsi libero di tifare chi vuole”. Che dire? Si prevedono garndi novità in serbo.