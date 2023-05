Amadeus, in diretta succede l’impossibile: scena incredibile davanti ai suoi occhi | Non era mai successo prima

Il conduttore Amadeus si è ritrovato a dover assistere ad una scena che non si era mai vista nel suo studio: stupiti tutti i presenti.

Amadeus da tanti anni occupa il ruolo di conduttore e nel tempo ha sempre messo a segno tutta una serie di successi in termini di numeri. Per questo motivo anche la rete televisiva Rai ha scelto di affidargli sempre più progetti sia in prima serata che nella fase pre-serale.

Nella sua lunga carriera si è ritrovato a dover assistere a tanti momenti difficili, emozionanti, surreali. Quanto però è accaduto di recente ha lasciato senza parole lui ed anche il pubblico presente in quanto è accaduto tutto davvero per la prima volta ma vediamo l’episodio nel dettaglio.

Amadeus, le novità in questo 2023: tutti i dettagli

Questo inizio di 2023 si è rivelato essere particolarmente intenso per il noto conduttore. Amadeus è stato infatti ancora una volta il padrone di casa del Festival di Sanremo. Come accaduto in precedenza ha anche messo a segno tutta una serie di ottimi risultati. Per questo motivo la rete ha anche già deciso di affidare a lui il timone della prossima edizione della kermesse musicale e su cui sarebbe già a lavoro.

In questa prima parte dell’anno però il conduttore è tornato al timone anche di un secondo attesissimo progetto ossia Affari Tuoi. La rete ha deciso di mandare in onda una formula rinnovata dello storico format e che nel corso dell’ultima puntata andata in onda ha regalato l’ennesimo colpo di scena.

Affari Tuoi, colpo di scena in studio: tutti increduli

Nel corso di un recente appuntamento andato in onda del game show, il concorrente scelto dalla sorte è stato Yuri della regione Veneto. Una puntata complicatissima per lui che in sequenza ha chiamato tutti i pacchi rossi e quindi dal valore più alto. Per questo motivo il giovane ha deciso di tentare la fortuna e giocare la “Regione Fortunata”. Yuri ha indicato la prima regione dal valore di 100 mila euro ma non ha indovinato. Le cose sono andate diversamente quando ha indicato la regione dal valore di 50 mila euro.

#AffariTuoi: indovinata “la regione fortunata” dopo una partita sfortunatissima pic.twitter.com/IJxDwqlRrZ — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) May 1, 2023

Come mostrano le immagini andate in onda, in questo secondo caso la risposta del concorrente si è rivelata essere giusta. La fortuna si è quindi capovolta e Yuri ha portato a casa una somma importante. Un momento che ha stupito tutti i presenti, conduttore compreso, in quanto questa è la prima volta da quando è stato introdotto questo nuovo gioco nella formula originale.