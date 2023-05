“Ho la nausea al ricordo”: Eddy Martens alla fine dice tutta la verità su Antonella Clerici

Dopo tanti anni dalla separazione, l’ex marito di Antonella Clerici, Eddy Martens, rivela un ricordo orrendo, di quando stava assieme alla conduttrice: “Ho la nausea”.

A distanza di tanto tempo, continua il gossip tra Antonella Clerici e il suo ex marito Eddy Martens. Ad alimentare le voci è stato proprio lui, che dopo tanti anni, ricorda un evento che al solo pensiero gli fa venire la nausea. L’uomo cita l’ex moglie, ma cosa sarà successo di tanto drammatico?

La relazione tra Antonella Clerici e Eddy Martens

Ad oggi conosciamo una Clerici sorridente, attualmente conduttrice di È sempre mezzogiorno, che si ritiene pienamente soddisfatta della sua vita familiare. La donna è sposata con Vittorio Garrone e vivono in totale serenità la compagnia dei rispettivi figli dei precedenti matrimoni, godendo di un ottimo equilibrio nella famiglia.

Una serenità riconquistata quella di Antonella, visto che prima di allora è stata sposata con Eddy Martens, l’uomo di parecchi anni più piccolo di lei. Questa notevole differenza d’età ha sempre generato scompiglio in quanto, la situazione è sempre stata oggetto di commenti da parte del pubblico. Tuttavia, non è stata di certo questa la motivazione della loro rottura, avvenuta dopo 10 anni di matrimonio e una figlia in comune.

Il settimanale Chi infatti, ha immortalato l’allora marito della Clerici mentre si intratteneva con un’altra donna. Antonella ovviamente non era minimamente al corrente di questo tradimento, motivo per cui, Alfonso Signorini la chiamò immediatamente per avvisarla di quanto era accaduto. Dopo poco, nella rivista capitanata da lui, apparvero le foto che mostrarono a tutta Italia il clamoroso fatto.

Eddy Martens rivela: “Al pensiero ha ancora la nausea”

Sono passati diversi anni dall’accaduto e la coppia di ex convive serenamente questa separazione a distanza, mantenendo un rapporto di rispetto reciproco per il bene della figlia Maelle.

La notizia clamorosa però, arriva recentemente: dopo tanto tempo sono affiorati dei ricordi poco piacevoli nella mente di Eddy. “Ho la nausea solo al ricordo”, ha dichiarato l’uomo. Nel periodo in cui Eddy e Antonella erano sposati, l’uomo avrebbe ricevuto diverse offese razziali. Eddy infatti, ai tempi ha dovuto digerire la questione per il bene della sua famiglia. Per questo motivo, L’italia a Eddy non manca per niente, se non per la figlia che purtroppo vede di rado. Lui infatti, attualmente abita a Bruxelles insieme alla sua nuova compagna.

Per quanto riguarda la vita attuale della nota conduttrice, dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che Vittorio Garrone e Antonella Clerici stiano pensando ad un ipotetico matrimonio. I rumors sono stati alimentati da una recente intervista rilasciata dalla donna che ha attirato l’attenzione dei media: “Quando accadrà già ti confido che sarà una cosa intima, in linea con il nostro stile poco social. Quello che gli prometto è l’impegno di ritagliarci un weekend al mese solo per noi, per coltivare le nostre passioni e la vita di coppia“.