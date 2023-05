Enrico Papi, a Mediaset hanno deciso tutto: non si torna più indietro | Cosa stanno per fargli

Nuovi e clamorosi aggiornamenti in merito al futuro del conduttore Enrico Papi in casa della rete televisiva Mediaset: la decisione è arrivata.

Giorni intensi e ricchi di colpi di scena in casa della rete televisiva Mediaset e con protagonista anche il noto conduttore Enrico Papi. Il suo nome è finito non solo nel mirino di una nutrita fetta di spettatori ma, secondo alcune voci, anche in quello della conduttrice Ilary Blasi.

Secondo alcune indiscrezioni, tra la conduttrice e l’opinionista non sarebbe scattato il feeling giusto. Una situazione che a quanto pare avrebbe scatenato un pò di tensione dietro le quinte di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Per questo motivo si è discusso molto di una sua possibile sostituzione negli ultimi giorni.

Una questione su cui è arrivato il momento di fare luce anche perché i vertici della Mediaset sembrerebbero essere giunti ad una clamorosa decisione.

Enrico Papi, la decisione della Mediaset: cosa succede nello studio dell’Isola

Nei giorni scorsi e secondo alcune indiscrezioni, il futuro di Enrico Papi come opinionista sembrava essere in bilico. Da un lato a causa dei commenti del pubblico che sui social hanno sempre sottolineato di trovarlo fin troppo esuberante e troppo concentrato sullo scavalcare la vera conduttrice. Dall’altro anche la stessa Ilary è parsa a tutti infastidita dal comportamento del suo opinionista nelle prime puntate.

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stata anche un richiesta della conduttrice agli autori per ridimensionare il comportamento di Papi in studio. Una serie quindi di dettagli che sembravano far temere il peggio per il conduttore ed invece in Mediaset sembrano decisi a confermarlo all’Isola dei Famosi e non è finita qui.

Mediaset, il futuro di Enrico Papi: novità all’orizzonte

Nonostante i recenti flop con Big Show e Scherzi a Parte e le difficoltà all’Isola, il futuro del conduttore resta in casa Mediaset. Secondo quanto riferisce Panorama, in questi giorni ci sarebbe stato anche un incontro tra il conduttore ed i vertici per parlare del futuro e della prossima stagione televisiva. Ci sarà ancora spazio per lui ed a quanto pare anche in prima serata.

Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore sarebbe al vaglio della rete per un format di punta della prima serata. Non è dato sapere nel dettaglio di quale format dovrebbe prendere il timone ma alcuni giorni fa è stata formulata l’ipotesi de La Pupa e il Secchione Show per lui. Adesso non resta che attendere le prossime settimane quando dovranno essere prese tutte le decisioni del caso.