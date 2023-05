Flavio Insinna, aggressione in diretta tv: la cantante finisce così

In una puntata de “Il Cantante Mascherato”, Flavio Insinna si inveisce contro la giudice Arisa: i battibecchi in diretta tv.

Flavio Insinna è un noto conduttore televisivo, stimato dal pubblico grazie alla sua estrema simpatia. Tuttavia, un episodio che lo ha visto protagonista, ha generato parecchio scalpore tra i telespettatori.

Il programma condotto da Milly Carlucci, è stato oggetto di rumors in questo periodo: secondo alcune testate, lo scarso numero di ascolti a causa della concorrenza spietata con Il serale di Amici, porterà il programma ad una possibile chiusura. Il Cantante Mascherato è un format con un buon potenziale, ma accusato dai telespettatori di essere “monotono”. In realtà, a spezzare la monotonia in una puntata andata in onda il 4 marzo 2022, è stato un dibattito acceso tra i due giudici Flavio Insinna e Arisa.

Arisa non ce l’ha fa fatta: è scoppiata

Arisa ad oggi la troviamo come giudice di Amici; con tutta la sua dolcezza e il suo carattere, si è dimostrata un’ottima presenza televisiva oltre che una bravissima cantante. Dopo la sua scelta di cimentarsi nel ballo in Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di portarla con sé anche a Il Cantante Mascherato.

La sua presenza come giudice è stata sicuramente un valore aggiunto per il programma, ma durante l’ultima puntata ha dovuto fare i conti con un dibattito con il conduttore Flavio Insinna, nonché suo collega durante il programma. “Ma stasera che hai con me?” ha chiesto Arisa a Insinna. Dopo uno scambio di battute in diretta e uno spostamento di postazioni, pare che i due abbiano discusso dietro le quinte.

Lo scontro tra Arisa e Flavio Insinna

La serata del 4 marzo 2022 è iniziata con uno speciale omaggio a Lucio Dalla, seguito dall’apparizione della ballerina, nonché maestra di Ballando con Le Stelle, Anastasia Kuzmina. La puntata prosegue come di consueto, ma durante la fine, accade l’impensabile. Pare che Flavio Insinna abbia letteralmente preso di mira la povera Arisa, attaccandola su ogni suo giudizio.

Dopo diverse occasioni, la cantante non ce la fa più e chiede a Milly Carlucci di poterle cambiare la postazione, in quanto Flavio, la importunava ripetutamente. Le accuse sarebbero quelle di aver deriso più volte la cantante, ridicolizzandola davanti al pubblico. “Mi prende in giro” , ha affermato Arisa alla conduttrice.

Ad alimentare i rumors percepiti dal pubblico, è stata Caterina Balivo, che ha pubblicato un post su Instagram con una foto che ritraeva i due litiganti durante lo scontro: “Nel frattempo Arisa litiga dall’inizio della serata con Flavio Insinna“. Questo episodio ha creato una certa attenzione da parte del pubblico, che sin da subito aveva notato questa tensione durante la puntata.