Caterina Balivo, l’incidente mortale che ha spezzato la sua vita: una morte ingiusta | Aveva solo 39 anni

Caterina Balivo ha dovuto fare i conti con un terribile lutto familiare: la brutale perdita improvvisa della conduttrice.

Lei è amata e stimata in tutta Italia: l’ex conduttrice di Detto Fatto, si è fatta conoscere per la sua professionalità, ma anche per la sua estrema sensibilità verso diverse tematiche che l’hanno portata ad intraprendere delle battaglie di sensibilizzazione che Caterina, attua per mezzo del suo profilo social.

Caterina Balivo nasce il 21 febbraio 1980 a Napoli e ad oggi ha 43 anni. Nel 1999 partecipa a Miss Italia, programma che fu il lancio decisivo nel mondo dello spettacolo, tanto che Caterina lascia gli studi all’università di Scienze internazionali e diplomatiche, per buttarsi in quest’avventura. L’anno successivo infatti, sbarca in televisione nelle vesti di valletta nella settima edizione di Scommettiamo che…?

Da quel momento Caterina Balivo diventa un volto noto della Rai, vantando diverse partecipazioni in vesti di inviata nel programma I raccomandati di Carlo Conti, ma anche come attrice del grande schermo. Ad oggi l’abbiamo vista come conduttrice che ha lasciato le reti Rai, per allentare i suoi ritmi lavorativi a seguito della nascita del suo primo figlio. Caterina infatti, si è sposata il 30 agosto 2014 con il manager finanziario Guido Maria Brera, uomo con cui ha avuto Guido Alberto e Cora, nati rispettivamente nel 2012 e 2017. Da quel momento Caterina capisce che il lavoro non è la sua priorità principale, per questo motivo decide di prendersi una breve pausa.

Ad oggi la vediamo su La7 con Lingo più energica che mai, ma in passato ha dovuto subire un lutto che riguardava proprio la sua famiglia, quella a cui lei è legata tantissimo: la morte improvvisa del cugino di soli 39 anni. Questa tragedia ha lasciato un forte dolore da parte della moglie e dell’intera famiglia.

L’incidente mortale di Michele Balivo

A perdere la vita è stato il cugino della nota conduttrice, durante un incidente stradale avvenuto l’8 maggio 2018. L’uomo in realtà, non aveva bevuto e non si è incontrato accidentalmente con nessuno quella sera, ma è stato colpito da un terribile malore che gli ha fatto perdere i sensi durante la guida.

Da quanto riportato dalle testate, si è trattato di arresto cardiocircolatorio. In auto l’uomo non si trovava solo, ma con un’amico che ha subito chiamato i soccorsi, ma il cuore purtroppo non ha retto: Michele è deceduto qualche ora dopo.

Questo avvenimento ha lasciato con sé un immenso dolore nella famiglia, ma anche in tutta la cittadina della provincia di Caserta, visto che si trattava di un imprenditore molto conosciuto nella zona.