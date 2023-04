Dramma Ilona Staller, costretta a vendere la sua casa: “Piena di debiti” | Ecco come si è ridotta

L’ex attrice Ilona Staller ha confessato di avere una montagna di debiti e di dover mettere in vendita anche la sua casa: ecco cosa sta succedendo.

Ilona Staller è senza dubbio un nome ed un volto noto a tutti. In passato è stata la protagonista indiscussa del cinema hard e conosciuta da tutti con lo pseudonimo di Cicciolina. Una carriera lunga, piena di successi ma anche fatta di tanti momenti difficili.

Dopo essere sparita nel nulla per diversi anni e per dedicarsi alla sua famiglia, il suo nome è tornato al centro dell’attenzione l’anno scorso. L’ex attrice si è messa in gioco durante la precedente edizione dell’Isola dei Famosi dando anche una diversa immagine di se stessa.

In queste ore è tornata poi a far discutere e questa volta per un caso clamoroso in quanto costretta a lasciare la sua storica casa a causa dei troppi debiti.

Ilona Staller, gravi difficoltà economiche: la sua rivelazione shock

L’ex attrice hard ha di recente rilasciato una inaspettata intervista al quotidiano Il Messaggero. La Staller senza paura ha confessato: “Ho troppi debiti“. L’ex attrice ha poi raccontato di voler vendere alcuni suoi appartamenti che non occupa da tempo e questo anche per non dover pagare le tasse. Una situazione quindi non semplice e diretta conseguenza di quanto accaduto in questi anni.

Nel corso della stessa intervista ha infatti spiegato i motivi: “Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto”. L’appartamento di cui parla la Staller è in realtà una vera e propria istituzione per gli appassionati del cinema hard in quanto sono presenti cimeli, foto inedite e la casa è stata anche il set di alcuni film.

Ilona Staller, costretta a cambiare casa: dove vivrà adesso

L’ex attrice dovrà quindi dire addio ad un pezzo molto importante della sua vita e dal valore inestimabile. In questo caso un prezzo è stato però formulato da coloro che si occuperanno dell’asta. Per potersi aggiudicare la casa, che si trova sulla Cassia a Roma, bisognerà infatti presentare una congrua offerta pari a 231 mila euro. Una cifra che permetterà all’attrice di estinguere parte del suo debito.

Ma intanto dove andrà a vivere? Questa domanda sembra non spaventare la Staller: “Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico“. L’ex attrice non ha quindi perso tutto ciò che aveva ma solo una parte per lei significativa.