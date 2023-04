Addio Claudio Lippi, dal perdere tutto all’infarto e l’operazione al cuore: Non ce l’ha fatta

Il noto conduttore Claudio Lippi, confessa durante un’intervista i drammi che si celano dietro alla sua uscita di scena: non lo vedremo più.

Durante una lunga intervista a Repubblica, Claudio Lippi ha ripercorso le tappe importanti della sua vita lavorativa e privata, fino a raccontare alcuni retroscena che in pochi ad oggi sapevano. La sua vita infatti, è stata segnata da diversi eventi: dalla perdita del denaro, alla malattia che l’ha costretto a fermarsi più volte.

Tutti noi conosciamo Claudio Lippi come un conduttore stimato, che nella sua vita ha collezionato diversi successi sia discografici che televisivi. L’uomo è nato il 3 giugno 1945 e ad oggi ha quasi 78 anni; vive in un quartiere di classe a Roma, con un ampio giardino. La sua vita sentimentale è stata molto travagliata in quanto, ha avuto diverse mogli e tre figlie: ad oggi è insieme a Kerima Simula, la donna con cui si è sposato per la seconda volta.

La sua carriera invece, iniziò come cantante e produttore discografico nei primi anni ‘60. Il suo esordio l’ha fatto come solista, per poi entrare a far parte del gruppo I Crociati. Nel 1968 inizia a cantare assieme al fratello, la persona con cui ha fondato un’etichetta discografica. Negli anni ‘80 invece, arriva il suo vero e proprio esordio in tv grazie alla Rai; solo dopo però, raggiunge il suo successo in Mediaset con la conduzione di programmi storici come Buona Domenica, La Corrida e Mai dire gol.

Ad oggi però, il noto conduttore sembra sparito, come scomparso; ma cosa è successo a Claudio Lippi tanto da allontanarsi dagli schermi televisivi? Durante un’intervista ha rivelato alcuni retroscena oscuri.

“Ho perso tutto”: dal tradimento all’operazione al cuore

Durante l’intervista a Repubblica, Claudio Lippi racconta alcuni dettagli della sua carriera, tra cui una delle sue più grandi delusioni vissute negli anni ‘90. “Mi sono ritrovato a ripartire da zero, ho perso tutto per colpa di un agente che fece investimenti sbagliati. I miei guadagni erano spariti. Mi sono trovato a rivivere quello che avevo vissuto da ragazzo, quando da un giorno all’altro ci siamo trovati senza un soldo. Il tradimento di un amico è una ferita che non cicatrizza mai”. Nonostante questo evento sia stato un colpo duro per il conduttore, Claudio Lippi nella sua vita ha dovuto affrontare problemi ben più gravi del denaro.

Nel 1983 Lippi ha avuto un infarto e nel 2001 infatti, ha dovuto fare i conti con la sua malattia che l’ha portato ad un ricovero all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove è stato sottoposto ad un intervento molto delicato. Claudio Lippi ha dovuto inserire ben 4 bypass cardiaci. Tale condizione è stata deleteria per la sua carriera in quanto nel 2015, anno in cui avrebbe dovuto condurre “L’anno che verrà”, a causa di un malore è stato costretto a rinunciare alla conduzione.

Durante l’intervista il conduttore ha concluso affermando: “Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass e bisogna salvaguardare la salute. Le persone sensibili se la prendono di più. Bisogna imparare a farsi scivolare un po’ le cose”.