Disastro Mediaset, il volto della tv nel dramma: “Rischio gli arresti domiciliari”

Guai seri per l’opinionista Tina Cipollari finita al centro di alcune gravi accuse: Maria costretta ad intervenire per riportare la calma a Uomini e Donne.

Il clima nello studio di Uomini e Donne non è mai stato così teso come adesso. Tutto questo a causa di un brutto episodio che ha visto e che vede ancora come protagonista la nota opinionista Tina Cipollari.

Volto ormai storico della trasmissione, la nota pin up ha infatti scatenato la furia di un cavaliere in studio. L’uomo in questione si è lasciato andare ad alcune frasi al veleno contro l’opinionista che dal canto suo ha lanciato tutta una serie di offese.

Parole ed insulti gravi che ad un certo punto hanno richiamato anche l’attenzione di Maria De Filippi. La conduttrice si è vista costretta ad intervenire per riportare la calma ma vediamo quanto accaduto.

Uomini e Donne, Tina Cipollari nel caos: volano insulti

Durante un recente appuntamento andato in onda con il dating show, il pubblico ha assistito ad uno scontro senza precedenti. L’opinionista Tina si è infatti scagliata come di consueto contro uno dei cavalieri in studio ossia il signor Elio. L’uomo questa volta però non è rimasto in silenzio in quanto le offese della scorsa puntata sono a quanto pare giunte anche ai clienti della sua azienda che non sono parsi soddisfatti della cosa.

Il confronto tra i due si è in pochissimi minuti acceso con l’opinionista che ha definito Elio: “St**zo, pezzo di me*da. Oggi finisce male, comincia a chiamare il 113“. Il cavaliere dal canto suo ha accusato la Cipollari: “Vai a scuola che te la sarai rubata la terza elementare. Non stai bene con la testa“. Come se non bastasse il cavaliere ha richiesto le registrazioni per poter procedere legalmente contro l’opinionista.

Tina Cipollari rischia il tribunale: Maria costretta ad intervenire

Il cavaliere ha quindi richiesto le registrazioni come prova ed a qual punto la Cipollari ha sottolineato: “Cosa rischio? Gli arresti domiciliari?“. Una storia quindi dai possibili risvolti preoccupanti per l’opinionista che però almeno per il momento può dirsi al sicuro ma solo grazie alla decisione di Maria De Filippi di mettersi in mezzo.

Elio vorrebbe riprovarci con Paola e… #UominieDonne pic.twitter.com/SDrOyRnuPf — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 26, 2023

La conduttrice ha prima calmato gli animi dei presenti e poi invitato il cavaliere Elio a pensarci bene ed evitare di rivolgersi al tribunale per una cosa simile. L’uomo ha sottolineato di non procedere almeno per il momento ma per la Cipollari sono in arrivo giorni complicati in cui dovrà prestare attenzione a ciò che dice.