Luca Daffrè, scoppia il caso: il tronista è sparito nel nulla | Viene fuori il retroscena incredibile

L’attuale tronista Luca Daffrè si è ritrovato protagonista di un vero e proprio giallo: per giorni non si è fatto sentire.

Nella seconda parte di questa stagione televisiva ed edizione di Uomini e Donne, la produzione ha presentato in studio due nuovi tronisti. Di questi uno era già un volto noto al pubblico e si tratta del modello e dj Luca Daffré.

Un nome dicevamo noto e questo perché ha già preso parte al format in passato ma in vesti di corteggiatore della tronista Angela Nasti. Una bellissima esperienza che però per lui si è conclusa nel peggiore dei modi in quanto non è stato scelto.

A distanza di alcuni anni ha fatto il suo ritorno ma sul suo trono vi sono alcune ombre. Una posizione che rischia di peggiorare a causa delle dichiarazioni inaspettate di qualcuno che sembra conoscerlo bene.

Luca Daffrè, la sua nuova avventura sul trono: indiscrezione clamorosa

Dopo la sua prima esperienza televisiva nel noto dating show, Luca ha infiammato il gossip con alcune sue frequentazioni note e su tutte quelle con Sophie Codegoni ed Oriana Marzoli. Allo stesso tempo è tornato al centro dell’attenzione anche a livello televisivo lo scorso anno quando ha preso parte ad una fortunata edizione dell’Isola dei Famosi.

Durante il reality si è avvicinato pericolosamente a MariaLaura De Vitis ma nel loro rapporto non ci sono stati sviluppi. In queste ore l’ex naufraga ha rilasciato nuove dichiarazioni proprio sul tronista portando alla luce un clamoroso retroscena che adesso potrebbe mettere in cattiva luce proprio Luca in vista della sua scelta ormai imminente.

MariaLaura De Vitis, il comportamento shock di Luca: tutta la verità

L’ex naufraga di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lollo Magazine ed ha parlato anche del trono di Luca. Secondo lei, il tronista non ha ancora trovato la ragazza che fa per lui e che potrebbe in realtà essere difficile da scovare. Nel corso dell’intervista ha poi ammesso di aver pensato per un attimo di scendere a corteggiarlo ma di non averlo fatto per un buon motivo: “Non mi sembrava il caso visto che dopo l’Isola mi ha cercato poco e niente. Fosse stato per me ci saremmo visti per parlare senza telecamere“.

A quanto pare quindi il tronista ha per giorni fatto perdere le sue tracce ignorando completamente la ragazza. Un comportamento che la De Vitis non ha apprezzato e che secondo gli utenti dei social potrebbe essere preso in considerazione anche dalle ragazze che sono ancora in studio per lui.