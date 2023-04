Elisa Isoardi, dalla separazione alla scoperta del brutto male: “ho scoperto di avere un tumore”

Durante un periodo importante della sua carriera, Elisa Isoardi scopre di avere un terribile tumore che la costringe a fermarsi: dopo diversi anni, finalmente la verità.

La nota conduttrice di Vorrei dirti che.., Elisa Isoardi, ad oggi non è conosciuta dal pubblico solamente per le sue apparizioni televisive, ma anche per la sua presenza costante nei social. Tuttavia, qualche anno fa la donna ha dovuto fare i conti con un’amara scoperta che ha cambiato per sempre la sua vita.

Per quanto la donna ami pubblicare la sua vita quotidiana sui social, Elisa Isoardi rimane ad oggi una donna molto riservata, che difficilmente parla di avvenimenti, in particolar modo destabilizzanti. Solo in alcune occasioni si è espressa in merito al suo passato, raccontando del rapporto turbolento che ha avuto con la madre. Oltre a questo, a lasciare a bocca aperta il pubblico è stato un evento, che ha fermato la donna durante una sua conduzione importante. Dopo tanto tempo, la conduttrice ha deciso di parlare.

La scoperta del tumore

Ad avere l’onore dell’intervista è stato il magazine DiPiù, dove la stessa Isoardi si è raccontata a cuore aperto: “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce”.

L’amara verità

La scoperta di questo terribile male è arrivata nel periodo in cui la conduttrice era alle prese con la conduzione di Unomattina. Per risolvere il problema senza incorrere in un possibile peggioramento, è stato necessario un intervento chirurgico d’urgenza: “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce”. Questa condizione l’ha portata a fermarsi, visto che dopo l’operazione, Elisa non ha potuto parlare per diverso tempo: “Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali”.

Come sta oggi Elisa Isoardi

Ad oggi troviamo Elisa in forma smagliante; seppure gli ultimi anni siano stati molto stressanti per la conduttrice, lei stessa ammette che sta ancora adesso lavorando su se stessa. Il lavoro della Isoardi non è passato di certo inosservato, vista la sua grande presenza al timone di “Vorrei dirti che…”, programma che ha riscontrato un enorme successo tra il pubblico della Rai, anche se si è recentemente parlato di una possibile chiusura definitiva.