Pamela Petrarolo, da Non è la Rai alla grave malattia: “è stata operata d’urgenza” | Ecco oggi come sta

Pamela Petrarolo, una delle figure iconiche di Non è la Rai, ad oggi è una madre che ha dovuto lottare contro la malattia congenita della figlia: come sta Angelica.

Chi ha avuto modo di conoscerla ricorderà sicuramente la giovane ragazza ambiziosa, che nel programma degli anni ‘90 di Gianni Boncompagni, ha animato lo show anche grazie alla sua rivalità con Ambra Angiolini. Ad oggi la ragazza è cresciuta e l’abbiamo vista come naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2022, ma molti non sanno che la donna ha dovuto lottare con una delle cose più delicate al mondo, la salute di propria figlia.

Pamela è di origini romane, è nata il 10 novembre 1976 e ha 46 anni. La donna ha un lungo matrimonio alle spalle con Gianluca Pea, l’agente di viaggi con cui Pamela è stata sposata per 16 anni con altri tre anni di fidanzamento alle spalle. La coppia si è sposata nel 2001 fino al 2017, anno del divorzio. Dalla loro relazione sono nate due figlie: Alice e Angelica.

La loro separazione è stata di comune accordo, senza scontri e rancori; Pamela oggi ha un compagno più giovane di lei di 10 anni, Giovanni Benevento e dal loro amore è nata un’altra figlia nel 2020, Futura.

La donna si presenta sorridente nel suo profilo social assieme alle sue figlie e il suo nuovo amore, ma ha confessato che qualche anno fa, la salute di sua figlia Angelica è stata fortemente a rischio. Il suo istinto materno le ha suggerito che c’era qualcosa che non andava, è stato il suo sesto senso infatti, a salvare la vita di Angelica.

La malattia congenita della figlia

A raccontare la vicenda è stata la stessa Pamela Petrarolo ai microfoni di Spy: “Angelica è nata con una malformazione congenita alla testa. Nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza”.

Sono stati attimi dolorosi per la famiglia, ma l’amore di Pamela per la figlia ha fatto si che si compiesse un miracolo: “I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno”.

Come sta Angelica oggi

Sono passati parecchi anni dall’operazione, e Pamela conclude dicendo: “…ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato e io, Angelica, Alice, che ha 15 anni, e il loro papà siamo tutti più sereni”.