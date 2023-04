Belen Rodriguez, la tragedia impossibile: morta investita da una macchina

Durante un’intervista, Belen Rodriguez ripercorre alcuni momenti importanti della sua vita; tra questi, la terribile tragedia accaduta quando era solamente una ragazzina.

La bellissima showgirl argentina ha cavalcato l’onda del successo, confermandosi ogni volta una donna dello spettacolo a 360 gradi: conduttrice, cantante e anche ballerina. Dietro a questo successo si nasconde una donna fragile, che a seguito di diversi eventi passati, ha dovuto tirare fuori il meglio di sé, diventando così una showgirl acclamata.

Tuttavia, dove emerge un grande successo, è anche la vita privata dei vip a finire inevitabilmente sotto i riflettori e Belen Rodriguez ne è l’esempio lampante. Le vicende della bella showgirl infatti, sono sempre state fonte di grande interesse da parte del pubblico.

Ad oggi Belen Rodriguez ha due figli, Santiago, nato dall’amore con Stefano De Martino e Luna Marì, figlia avuta dalla relazione con Antonio Spinalbese. Quest’ultimo ha partecipato al Grande Fratello Vip e più volte ha ringraziato in diretta l’ex compagna Belen per la sua vicinanza e comprensione, nonostante la loro rottura.

Ovviamente questo non ha comportato un ritorno di fiamma tra i due, ma un semplice affetto tra due persone che hanno una figlia in comune. Belen infatti, da qualche tempo è tornata ufficialmente con il suo primo amore Stefano De Martino.

In occasione di un’intervista, Belen ha deciso di ripercorrere i momenti salienti della sua vita, passando anche da gli eventi che in un modo o nell’altro, le hanno cambiato la vita. Uno in particolare è stato davvero struggente.

Il grande dolore di Belen Rodriguez

La showgirl ha raccontato diversi aneddoti di quando era molto piccola, il primo è stato il fatto che fin dalla tenera età, non ha mai creduto a Babbo Natale: “Dicevano: arriva dalla Finlandia, con le renne, e io me lo ritrovavo in Argentina smanicato, abbronzatissimo. Ho ancora le foto con i diversi Babbo Natale abbronzati nei centri commerciali. Pensavo: ma quanti sono? Qualcosa non tornava“, ha raccontato, ironizzando sulla sua infanzia da piccola investigatrice.

Belen è sempre stata una bambina molto sveglia per la sua età. Ad un certo punto della sua vita infatti, ha dovuto affrontare la crisi argentina, condizione che ha costretto l’intera famiglia a trasferirsi in una nuova casa. “Ricordo la casetta sull’albero costruita da mio padre. Cinque cani e due conigli” − ha affermato Belen – La mia preferita, Rebecca, una bastardina che un giorno muore investita da una macchina“.

Si tratta di un grande lutto per Belen che ad oggi ha superato, ma che ai tempi è stato davvero drammatico. La showgirl nel 2017 infatti, ha allargato la sua famiglia adottando un bellissimo barboncino.