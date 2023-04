Jo Squillo, la confessione in lacrime: un grande dolore legato alla sorella | Nessuno poteva immaginarlo

Rivelazioni a sorpresa della showgirl Jo Squillo che in lacrime ha parlato di un grande dolore che la lega da sempre a sua sorella.

Jo Squillo è senza dubbio un nome molto noto soprattutto al pubblico degli anni ottanta. La showgirl e cantante è stata una grande protagonista di quegli anni grazie alla sua musica ed alla sua arte. Gli anni novanta sono poi stati quelli della consacrazione grazie anche al brano Siamo donne, realizzato in collaborazione con Sabrina Salerno.

Negli anni ha poi preso parte a tanti e diversi progetti sia per quanto riguarda la sfera musicale che quella televisiva. L’ultimo in ordine di tempo è senza dubbio la scorsa edizione del Grande Fratello Vip che le ha permesso di parlare anche di una parte della sua vita.

C’è però un grande dolore nel suo passato di cui non aveva mai parlato prima e che da sempre la lega anche a sua sorella. Nel dettaglio si tratta di un problema scoperto quando le due erano bambine.

Jo Squillo si confessa: tutte le battaglie della sua vita

Nella casa più spiata d’Italia, la showgirl ha raccontato delle tante battaglie a cui negli anni ha preso parte. Jo da tempo infatti si batte per portare messaggi importanti soprattutto nella lotta al femminicidio ed alla violenza sulle donne. Durante il reality si è anche presentata in puntata con il niqab per mandare un messaggio di sostegno alle donne afgane. Inoltre, sempre al GF Vip ha dato il via ad un breve sciopero della fame per ottenere notizie sul caso di Chico Forti.

Tutte missioni che nella vita ha deciso di portare avanti in pubblico. Di recente ha però rivelato di essersi ritrovata da bambina anche a dover combattere una battaglia personale molto importante. Un momento complicato che non ha però affrontato da sola ma con la sorella perché le due hanno scoperto di avere lo stesso disturbo.

Jo Squillo in lacrime: la rivelazione sulla sua infanzia

Di recente Jo Squillo ha preso parte ad una puntata del format Back To School. Parlando del suo rapporto con la scuola ha raccontato: “Entrare a scuola mi ha sempre causato tanta incomprensione. Mi sentivo, con mia sorella gemella, in imbarazzo. Quando la maestra ci scriveva le cose non riuscivamo a seguire le lezioni, non ricordavamo niente”.

La cantante in lacrime ha poi aggiunto: “Dopo anni abbiamo capito di avere la dislessia. Nessuno riusciva a capire cosa avevo. Però non eravamo degli asini, avevamo solo delle diversità nell’apprendimento”. Una confessione che ha stupito tutti i presenti ed il pubblico in quanto la nota artista non avevamo mai parlato di questa parte della sua vita.