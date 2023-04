Grande preoccupazione nello studio dell’Isola, concorrente perde il senno: “Perché sono qui?”

Episodio shock quello che ha visto protagonista uno degli attuali concorrenti dell’Isola dei Famosi: grande confusione in studio.

Una nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha ufficialmente preso il via con la conduttrice Ilary Blasi ancora una volta nei panni di padrona di casa. Nel corso della prima puntata andata in onda, la produzione ha spedito sull’isola i primi naufraghi che hanno deciso di mettersi in gioco.

Tante vecchie glorie del mondo della televisione ma anche volti nuovi o poco conosciuti dal pubblico. Un cast con cui la rete spera di mettere a segno tutta una serie di successi in prima serata. Senza dubbio nel corso di questo primo appuntamento di cose ne sono accadute.

Tra queste anche un episodio molto particolare che ha scatenato prima grande preoccupazione in studio e che si è poi trasformato in un vero e proprio siparietto ma andiamo con ordine.

Isola dei Famosi, grande confusione in diretta: l’episodio shock

Durante il primo appuntamento con questa nuova edizione dell’Isola, il pubblico ha visto i primi naufraghi fare il loro arrivo in Honduras. Il cast è stato poi diviso in tre tribù ossia uomini, donne e coppie. Nel corso di questa prima puntata vi sono anche state le prime sorprese sia belle che brutte per i concorrenti. Tra queste una sorpresa si è rivelata essere molto particolare a causa della reazione della naufraga coinvolta.

Nel corso della puntata infatti la conduttrice Ilary Blasi ha deciso di convocare Fiore Argento nel “confessionale” del format. Una volta in collegamento, la padrona di casa del reality ha chiesto alla concorrente: “Come ti sembra l’Isola?“. Dopo un attimo di esitazione, la naufraga ha esordito con un secco: “Perché sono qui?“. Parole che per un attimo hanno stupito i presenti in studio.

Fiore Argento, la sua reazione scatena lo studio: i commenti

Dopo un attimo di esitazione, l’opinionista Vladimir Luxuria è scoppiata a ridere ed ha sottolineato: “Lei che dice perché sono qui è il claim di tutta l’Isola“. Enrico Papi ha poi chiesto alla naufraga: “Vuoi sapere perché sei nel cast o perché sei lì nella palapa?“.

Colta di sorpresa, la Argento ha specificato: “No perché sono qui davanti al braciere…“. La conduttrice ha poi deciso di prendere in mano la situazione e spiegare alla concorrente il motivo della sua presenza lì. Dopo infatti pochi minuti è andato in onda un videomessaggio di Dario Argento per la figlia che si è lasciata andare alla commozione.