Michelle Hunziker, arrivata ad oggi non ce l’ha fatta: “Sono stata picchiata da lui” | Tutta la verità

La rivelazione shock di Michelle Hunziker: “Sono stata picchiata da un uomo. Non ho mai parlato fino in fondo di quello che ho subito”.

Sul passato della showgirl si sa ormai ogni cosa, ma quello che è emerso durante una dichiarazione al settimanale Oggi ha dell’incredibile. La solare Michelle Hunziker, ha parlato del suo rapporto con l’ex marito Tomaso Trussardi e del tema della violenza sulle donne.

Proprio su quest’ultimo argomento, la showgirl ha ammesso di esserne stata vittima in passato: “Sì, mi è capitato – ha raccontato Michelle -. A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io… La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti ‘leggono’, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza”.

Michelle infatti, in passato è stata vittima di stalking, una vicenda di cui lei aveva già parlato. L’uomo in questione perseguitava Michelle Hunziker e Federica Panicucci da diverso tempo.

La showgirl infatti, ha denunciato tale atteggiamento vessatorio, in quanto, il giovane di soli 22 anni le mandava continui messaggi a sfondo sessuale e sessista. Secondo Tgcom24, l’uomo è stato arrestato e ha scontato un anno di carcere; tuttavia, secondo quanto riportato da Michelle, non è stato lui l’artefice della violenza.

Chi ha fatto violenza a Michelle Hunziker

Il giornalista durante l’intervista chiede alla showgirl chi è stato ad attuare violenza nei suoi confronti, ma Michelle è stata molto cauta nel rispondere, precisando: “Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano, così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima…”.

Per fortuna Michelle è riuscita ad uscire da questa situazione: “Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta ‘devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi’”.

La battaglia di Michelle Hunziker

“Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose”, ha precisato Michelle. La donna, dopo questa terribile esperienza, ha capito una cosa importante: si sente di dover lottare questa battaglia per altre milioni di donne che subiscono tuttora violenza domestica. “…la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio… Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali… e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza”.