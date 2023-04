Rosalinda Cannavò nel mirino dei social, insulti e frecciatine al veleno: il suo sfogo è da brividi

Rosalinda Cannavò ha risposto alle frecciatine ed alle accuse al veleno che ogni giorno le arrivano sui social: le sue durissime parole.

Nella casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’ex attrice Rosalinda Cannavò ha completamente cambiato la sua vita. L’ex attrice ha trovato il coraggio di affrontare i fantasmi del suo passato ma soprattutto di ricominciare.

Un obiettivo che ha raggiunto parlando anche di uno degli argomenti più difficili per lei e che per anni ha tenuto sotto scacco la sua vita ossia il suo rapporto con il cibo. Le scelte ed i racconti dell’ormai ex gieffina non le hanno però evitato delle durissime critiche.

Accuse e frecciatine che a quanto pare vanno avanti anche adesso ed a distanza di diversi anni dalla fine del reality. Una situazione che ha costretto la Cannavò ad intervenire per dire finalmente la sua.

Rosalinda Cannavò, accuse shock dopo il GF Vip: caso clamoroso

Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la Cannavò ha parlato di alcuni momenti difficili per lei. Ha raccontato della violenza subita da bambina, dei suoi primi passi in tv e del noto Ares Gate ed infine ha anche parlato dei suoi primi anni di attrice e di come in quel periodo si sia trovata a dover affrontare i suoi problemi con il cibo che sono poi sfociati in anoressia.

Nella casa più spiata d’Italia ha però parlato anche di un altro tema importante ossia il rapporto con i social. L’ex attrice ha infatti rivelato di essere stata vittima degli insulti degli haters soprattutto in merito al suo fisico. Una situazione orribile e che a quanto pare continua anche oggi. Lo conferma un recente sfogo della Cannavò che questa volta ha scelto di rispondere con toni durissimi.

Rosalinda Cannavò, lo sfogo sui social: parole durissime

In queste ore, l’ex attrice ha pubblicato uno screen su Instagram con un messaggio molto importante: “Ricordiamo che non saremo mai perfetti agli occhi degli altri. Le lentiggini saranno sempre troppe, per alcuni sarai troppo magra o troppo grassa, qualcuno non accetterà la tua identità di genere…Potrei continuare all’infinito con esempi che denotano solo una visione limitata di ciò che ci circonda. Tu rispondi sempre all’odio con l’amore“.

A quanto pare quindi la Cannavò è ancora vittima di critiche soprattutto sul suo aspetto fisico. Allo stesso tempo sembra comunque decisa ad affrontare il tutto nel migliore dei modi e lo conferma anche il libro che ha di recente realizzato e dedicato proprio alla sua battaglia contro l’anoressia ed al rapporto con il suo corpo.