“Sono stata squartata, una mutilazione”: Tragedia Antonella Elia | Una donna distrutta

Questo è stato un segreto molto sofferto, ma che Antonella Elia è stata costretta a rivelare in diretta tv: le parole strazianti.

Ogni individuo nasconde dei segreti che non rivelerebbe mai al mondo intero. Si tratta di situazioni che spesso e volentieri mettono a disagio la persona. Spesso questo accade, perché il grande dolore che si ha dentro è troppo forte per essere esternato; tuttavia, quando si è particolarmente esposti, come nel caso dei personaggi dello spettacolo, tenere nascosta la propria privacy può diventare cosa assai ardua. Quando non ci si mette un paparazzo a curiosare, sono le stesse emozioni a tradire. Antonella Elia infatti, ne è l’esempio lampante.

“Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono stata squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”. Queste sono state le parole di Antonella, che ha confessato al mondo intero di aver lottato contro un tumore al seno scoperto nel 2016.

La confessione è arrivata in seguito ad uno scontro con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, dove Antonella, nelle vesti di opinionista, avrebbe fatto notare alla concorrente di essere ingrassata. De Grenet ha dichiarato che questa condizione fisica non è nient’altro che la causa di un brutto tumore. “Ci sono passata anch’io e non l’ho mai detto”, aveva risposto la Elia, scusandosi della gaffe.

A seguito di questa figuraccia, Antonella avrebbe ricevuto diverse offese sui social network, proprio per questo motivo non ce l’ha fatta e ha deciso di raccontare i particolari più delicati del suo terribile tumore, assieme ai dettagli che lei stessa, voleva tenere per sé.

L’intervista shock: “Sono squartata, non ho più privacy”

“Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto. Non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo”. ha spiegato Antonella in un’intervista a Panorama.

“La mia fortuna è stata prendere il tumore allo stadio iniziale. Il modo in cui si affronta una diagnosi di cancro prescinde assolutamente dalla gravità dello stesso. La malattia non va strumentalizzata, è un percorso doloroso per tutti (…) Alla fine della mia dichiarazione in studio mi sono scese le lacrime”.

Il demone della showgirl infatti, è riemerso per dargli voce: “Per me questa è stata una mutilazione che non avrei mai voluto si venisse a sapere. Di me ormai si sa tutto. Sono squartata, non ho privacy. Questo era il mio ultimo segreto che non avrei voluto rivelare, volevo restasse tale e non farlo in pasto in televisione”. Quella dichiarazione oramai è stata fatta, ma per Antonella, a questo punto conta solo una cosa: dare voce a chi sta passando la stessa situazione, e lo fa precisando il valore della libertà di espressione. In questo modo decide di concludere l’intervista con una citazione di Nadia Toffa: “Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire”.