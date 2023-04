Gerry Scotti morto, a Canale 5 succede lo sconcerto: accade tutto così all’improvviso

Durante una puntata di “Felicissima Sera”, Gerry Scotti “muore” a causa di un malore: lo sketch ha generato indignazione nei social.

Durante una puntata della seconda edizione di Felicissima sera, Pio e Amedeo hanno accolto come primo ospite lo stimatissimo conduttore Gerry Scotti. Il programma è sicuramente uno dei più irriverenti della televisione italiana, ma questa volta i due comici foggiani hanno dato il “meglio” di loro.

Durante la presenza di Gerry Scotti, sono stati ripercorsi alcuni dei momenti epici della carriera del conduttore. Ad un certo punto a Pio e Amedeo viene un’idea alquanto inusuale. I due comici infatti, stavano alludendo al fatto che se morisse Gerry, Mediaset si troverebbe in crisi in quanto, non sarebbe affatto facile sostituire un personaggio televisivo come lui. Da questo momento l’idea: celebrare un finto funerale del conduttore. “Per fortuna mia mamma non c’è più, altrimenti morirebbe veramente”, afferma Gerry in merito alla bizzarra idea.

Successivamente troviamo Gerry disteso sul letto, con tanto di fiori e donne addolorate dietro di lui. La gag prosegue con tanto di battute inerenti alle più celebri conduzioni di Scotti, finendo per un vero e proprio arrivo in bara. Pio e Amedeo ammettono che hanno fatto tutto questo per promuovere un’agenzia funebre di Foggia, da qui il conduttore è stato convinto a dire alcune battute dei suoi programmi in stile promozionale.

Una scena, dal canto suo molto esilarante, che ha visto la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo che sono riusciti a far ridere il pubblico, ironizzando su una tematica molto complessa. Nonostante questa gag abbia ricevuto una buona approvazione, sono state molte le critiche in merito.

Gerry Scotti morto in studio: i commenti sui social

Sia durante che dopo lo sketch, i social sono letteralmente impazziti: al pubblico da casa, che sia in positivo che in negativo, questa idea non è passata di certo inosservata, tanto che sono stati moltissimi i commenti ricevuti. Per iniziare non può mancare chi, si è sentito profondamente indignato da tale show, ma la maggior parte della platea ha trovato Gerry sempre sul pezzo, che non si tira indietro di fronte a nessuna situazione.

La morte del padre di Pio

Il conduttore infatti, ha confermato anche stavolta di far ridere il pubblico, senza mai cadere di stile. Nonostante ciò, un pensiero importante è andato a Pio, che solamente qualche giorno prima ha perso ciò che di più caro aveva al mondo: il papà Gildo. Il comico infatti, nonostante la grande perdita, ha deciso comunque di ideare e mettere in atto questo teatrino assieme ad Amedeo. Questa sua decisione sicuramente sofferta, è stata molto apprezzata dal pubblico che ha provato una forte vicinanza nei confronti del comico.

Non è stato sicuramente facile sdrammatizzare su una tematica a Pio così vicina, ma nonostante ciò, con l’aiuto del suo socio fidato Amedeo, il comico ha fatto quello che meglio sa fare: affrontare una sofferenza con la comicità. D’altronde come dargli torto, il sorriso è l’arma più potente che esista in questo mondo.