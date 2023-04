Addio Alessia Merz, se n’è andata così in fretta: hanno provato qualsiasi cosa | Si sono arresi

Alessia Merz è una delle figure iconiche degli anni ‘90, destinata però, a rimanere tale: se n’è andata

La nota showgirl che ha fatto battere milioni di cuori negli anni ‘90, ad oggi ha 48 anni e rimane comunque una donna piena di carisma, che con il suo fascino è rimasta impressa nella mente del pubblico.

Lei, come molte altre, ha iniziato il suo percorso grazie al programma Non è la Rai, la trasmissione di Gianni Boncompagni che ha contribuito all’esordio di moltissime ragazze che sono state e sono tuttora, parte integrante del mondo della televisione italiana.

Molte di queste le vediamo ancora nel piccolo schermo, come negli anni passati, ma con qualche anno in più; altre invece, sembrano scomparse, dopo una carriera che per loro iniziò davvero presto. Le ragazze di Non è la Rai ai tempi del programma, avevano tutte intorno ai 17 anni.

Il programma fu il lancio decisivo per nomi importanti come: Ambra Angiolini, Antonella Elia, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Alessia Mancini, Antonella Mosetti, Cristina Quaranta e Maria Monsè. Tra le partecipanti, abbiamo visto lei, Alessia Merz: la ragazza mora con gli occhi azzurri che ha fatto sin da subito innamorare la platea, tanto che nel 1995, la volle con sé un grande produttore televisivo, Antonio Ricci, l’uomo che la fece ben presto diventare la velina di Striscia la Notizia in quell’anno, affiancata dalla bionda Cristina Quaranta.

Da quel momento il lancio: negli anni 2000, Alessia Merz partecipa a diversi programmi, tra cui L’isola dei Famosi nel 2004. Tre anni dopo tuttavia, la showgirl fa l’ultima apparizione come inviata a La vita in diretta e da lì, scompare dal piccolo schermo. La domanda sorge spontanea: arrivata ad un successo così elevato che l’ha portata anche nel grande schermo, perché mai Alessia Merz avrebbe dovuto ritirarsi dalla scena?

Alessia Merz: non c’è più nulla da fare

La competizione televisiva è sempre stata motivo di rinuncia di moltissimi personaggi noti. In un mondo che corre a cento all’ora, non tutti i personaggi riescono a cavalcare l’onda della notorietà, ma la scelta della showgirl in realtà è stata presa di sua iniziativa, probabilmente allettata da una miglior vita.

Nel mondo dello spettacolo, come accennato in precedenza, non è tutto oro ciò che luccica e Alessia questo lo sà bene. Per questo motivo ha scelto la famiglia al posto del successo, una decisione che a suo dire, la fa sentire realmente completa e realizzata. Nel 2005 Alessia sposa il calciatore Fabio Bazzani e da questo amore nascono due figli: Niccolò nel 2006 e Martina nel 2008.

Qualche tempo fa a Domenica Live, in occasione della sua ospitata, Alessia Merz spiega: “L’ho fatto per amore, avevo la mia famiglia ed ero appagata di ciò che avevo fatto. […] Se succedesse di andare da qualche parte non mi tiro indietro, però mi dedico alla famiglia”. Con queste parole l’ex showgirl ha ammesso che se ricevesse una proposta potrebbe anche accettare, visto che i suoi figli ormai sono grandi, ma per il momento, da quel 2020 dell’intervista, di una sua comparsa televisiva non vi è stata traccia.