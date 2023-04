Isola dei Famosi, la naufraga non può più tenerlo nascosto: “Diventerò madre” | Ecco cosa le sta succedendo

Ammissione incredibile da parte di una delle attuali protagoniste dell’Isola dei Famosi: si prepara a diventare presto mamma.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi ha preso il via da poco più di una settimana ed ha già stupito il pubblico. Quanto sta accadendo in Honduras in questi primi giorni ha dell’incredibile e non riguarda solo gli scontri che si sono già scatenati.

I primi giorni in Honduras sono infatti serviti ad alcuni protagonisti per lasciarsi andare già ad alcune incredibili confidenze. Tra queste anche quella di una delle concorrenti più chiacchierate che durante un confronto con una compagna di gioco ha fatto una ammissione incredibile.

La naufraga in questione ha infatti parlato della sua possibile gravidanza ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Isola dei Famosi, prime confidenze in Honduras: il tema della maternità

La convivenza forzata in uno spazio bel delimitato porta sempre problemi e soprattutto scatena scontri infuocati tra coloro che per carattere sono totalmente diversi. Allo stesso tempo però questa situazione può anche avere un effetto contrario e permettere a qualcuno di stringere legami anche molto forti. Personalità diverse e che nella vita quotidiana non si sarebbero mai incontrate, in Honduras sono in grado invece di creare qualcosa di speciale.

A tal proposito e dopo pochi giorni di messa in onda possiamo già fare un esempio e si tratta del rapporto tra Helena Prestess e Cristina Scuccia. Una vicinanza che ha spinto l’ex suora a fare una incredibile ammissione alla compagna di gioco sul tema della maternità.

Cristina Scuccia, il desiderio di diventare madre: la sua rivelazione

In questi giorni alcuni naufraghi hanno provato ad approfondire con la Scuccia i motivi dietro la decisione di abbandonare l’abito da suora. Nel farlo hanno spinto Cristina a fare anche alcune rivelazioni sul suo passato ma soprattutto sui desideri futuri e tra questi quello della maternità. Il portale Biccy ha riportato alcune parole della Scuccia ad Helena: “È ancora presto ma ho un grande istinto materno. Non adesso ma magari in futuro diventerò madre“.

La naufraga ha poi aggiunto: “Ci sono diversi modi per essere madri. Magari un giorno potrei gestire una casa famiglia. L’importante è dare amore“. A quanto pare Cristina ha tutta la voglia di diventare madre anche se non ha ancora le idee chiare su come e quando questo accadrà. Intanto però in Italia infiamma il gossip su di lei e con riferimenti anche a presunti amanti nella sua vita.