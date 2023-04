Antonella Fiordelisi in pericolo, incontro terribile in discoteca: “È scappata via” | Una vera tragedia

Antonella Fiordelisi protagonista di uno spiacevole episodio mentre si trovava in un noto locale da sola: costretta a scappare via.

Nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto particolarmente discutere anche Antonella Fiordelisi. L’ex spadaccina salernitana è finita al centro di numerose dinamiche a causa dei tanti scontri con gli altri inquilini e per la sua storia con Edoardo Donnamaria.

I due sono stati i protagonisti di una travagliata frequentazione fatta quindi di tanti momenti difficili. La loro storia è però andata avanti ed anche adesso che sono fuori dalla casa continuano a vivere ed spostarsi insieme per i loro vari impegni di lavoro.

In alcuni casi però si sono visti costretti a stare separati per alcuni giorni e proprio in questa occasione Antonella si è ritrovata a gestire uno spiacevole incontro.

Antonella Fiordelisi, faccia a faccia con il passato: l’episodio

Nella casa più spiata d’Italia, Antonella si è vista costretta ad affrontare anche il suo passato. In particolare l’ex spadaccina ha incontrato anche un suo noto ex ossia Gianluca Benincasa. Questi sarebbe anche dovuto entrare come ospite salvo poi essere tagliato fuori a causa di una denuncia di stalking da parte del padre della Fiordelisi.

Dopo quella denuncia, Gianluca ha deciso di pubblicare messaggi e video che confermavano la sua presenza nella vita di Antonella anche quando lei si trovava già in casa. Una brutta storia che la Fiordelisi una volta fuori dalla casa ha deciso di affrontare direttamente in tribunale. Di recente però è accaduto qualcosa che nessuno poteva immaginare perché l’influencer si è ritrovata di nuovo faccia a faccia con il suo ex.

Gianluca Benincasa, la segnalazione su Antonella: reazione durissima

In queste ore Benincasa è tornato attivo sui social per fare una rivelazione inaspettata: “Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza“. Le sue parole sono parse a tutti un chiaro riferimento proprio alla Fiordelisi.

Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza. — Gianluca Benincasa (@bengoal85) April 26, 2023

I due si sarebbero quindi rivisti quando Antonella non si trovava con Edoardo Donnamaria. Un incontro però a quanto pare senza sviluppi vista la reazione dell’ex gieffina. Intanto però sui social si è scatenata la durissima reazione dei fan della giovane influencer i quali hanno invitato Benincasa a non infastidire più l’ex gieffina ed a concentrarsi piuttosto sui suoi progetti privati e di lavoro.