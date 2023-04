Giuseppe Gioffrè, terremoto dietro le quinte dello show: “Sono stato cacciato” | Una grandissima delusione

Il giudice di Amici, Giuseppe Gioffrè ha rivelato di essere stato fatto improvvisamente fuori dallo show: tutta la sua grandissima delusione.

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicina alla conclusione e quindi al gran finale. Sono stati mesi intensi e ricchi di sorprese soprattutto in questa ultima parte. Tra i protagonisti in tal senso anche la giuria esterna completamente stravolta.

La conduttrice e la produzione hanno deciso infatti di cambiare totalmente volto alla giuria coinvolgendo Cristiano Malgioglio, Michele Bravi ma soprattutto un ex allievo ossia Giuseppe Gioffrè. Per il ballerino è stato quindi un ritorno a casa dopo anni intensi e ricchi di emozioni.

In merito al suo ritorno alla corte della De Filippi, proprio il noto ballerino ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ed ha anche raccontato di un episodio inaspettato.

Giuseppe Gioffrè, la carriera prima di Amici: il retroscena inaspettato

Gioffrè ha mosso i primi passi come ballerino proprio ad Amici ed è stato tra i vincitori della categoria danza. Da quel momento per lui sono arrivate tutta una serie di nuove sfide soprattutto in campo internazionale. In tutti questi anni ha infatti ballato con alcune star della musica: da Britney Spears a Taylor Swift fino ad Ariana Grande e Due Lipa.

Tante esperienze che si sono rivelate essere per lui di crescita ma anche soddisfacenti. Vi è però un caso particolare nella sua lunga carriera che non ha mai dimenticato e si tratta della sua prima delusione in campo internazionale. Protagonista di questa storia non solo il noto ballerino ma anche la cantante Jennifer Lopez con cui negli anni si è poi creato un legame speciale.

Jennifer Lopez, tutta la delusione di Giuseppe: il suo racconto

Il noto ballerino ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni a Vanity Fair ed ha parlato del suo rapporto con la Lopez. I due oggi sono amici e Giuseppe è stato anche a cena a casa sua per Natale. Le cose tra di loro però non sono cominciate con il piede giusto: “Era il 2014 e lei era la prima artista con la quale avrei dovuto lavorare. Mi avevano preso per una residency a Las Vegas ma poi, accampando delle scuse, sono stato cacciato“.

Una brutta delusione per lui che si è però rimboccato le maniche ed ha subito cercato una importante alternativa: “Ci sono rimasto male ma dopo una settimana ho iniziato il tour con Taylor (Swift,ndr). Doveva andare così”. Un vero e proprio segno del destino per la sua carriera che alla fine si è rivelata essere più che soddisfacente.