Rai, l’annuncio in diretta scatena la bufera: “Che orrore” | Lo hanno fatto davvero

Episodio incredibile in casa della rete televisiva Rai: l’annuncio dato in diretta ha scatenato il caos tra i telespettatori.

Uno dei modi di dire più comuni in tv è senza dubbio “il bello della diretta“. Si tratta di una comune espressione che spesso i conduttori utilizzano in quei momenti in cui durante la messa in onda, accade qualcosa di incredibile.

Nella storia della televisione italiana vi sono tanti esempi e nella maggior parte dei casi li ricordiamo con un sorriso. Ci sono però anche alcuni episodi clamorosi e che dal pubblico non sono stati accolti in modo positivo.

Questo è per esempio quanto accaduto in queste ore durante la messa in onda di un noto format del secondo canale della rete televisiva Rai. Nel dettaglio si tratta di un annuncio felice arrivato però senza dubbio nel momento sbagliato.

Rai, episodio shock in diretta: storico format finisce nella bufera

La programmazione della rete televisiva di Viale Mazzini è ricca di tanti appuntamenti che negli anni sono divenuti una vera propria consuetudine. Ogni giorno milioni di telespettatori non vedono l’ora di accendere la tv e collegarsi con il loro format preferito. Tra questi vi è anche il programma di informazione dal titolo Ore 14 che di norma è solito approfondire argomenti di cronaca, politica ed attualità.

Nel corso però di un recente appuntamento è andato in onda qualcosa di incredibile e con protagonista lo stesso conduttore Milo Infante. Questi infatti si è collegato con la sua giornalista per affrontare un argomento di cronaca ma prima ha scelto di fare un annuncio inaspettato.

Ore 14, la gaffe di Milo Infante: è andato in onda tutto

Durante la messa in onda dell’appuntamento in questione, il conduttore si è collegato con la giornalista Nicole Di Giulio ed ha sottolineato: “Matteo spero che le faccia piacere condividere con noi questa notizia“. La giornalista ha rivelato: “Faccio l’annuncio. Sono in attesa di un bambino che nascerà ad ottobre, si allargherà la famiglia e Milo farà da zio“. Il pubblico collegato in quel momento ha commentato la scena con un secco: “Che orrore“.

Questo non perché la scoperta di una nuova nascita sia una brutta notizia ma perché in quel momento la giornalista si trovava con Matteo, il fratello di Alice Neri morta carbonizzata 5 mesi. Secondo il pubblico, i due giornalisti sono quindi stati particolarmente indelicati nei confronti dell’ospite, del pubblico e dell’argomento che in quel momento tutti stavano affrontando.