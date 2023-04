Barbara Palombelli, il divorzio inevitabile: “È la fine di tutto” | Tragedia devastante

Dopo diversi anni di “matrimonio”, la nota conduttrice di forum Barbara Palombelli sembrerebbe arrivata al limite: non ce la fa più.

Barbara Palombelli è una stimata giornalista italiana che durante gli anni ha conquistato la platea grazie alle importanti conduzioni Mediaset di cui è stata – ed è tuttora – al timone. La donna è sposata da diversi anni con il politico Francesco Rutelli e nella sua vita ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Corriere della Sera, Il Giornale e anche La Repubblica.

Dal 2013 ad oggi, la vediamo al timone di Forum, programma mattutino che anche quest’anno, ha riscontrato un successo plateale. Il noto Giornalista De Andreis, in merito a questo grande successo, ha voluto rilasciare una dichiarazione a Dipiù TV: “Passano gli anni ma non scende l’interesse del pubblico nei confronti di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli, inossidabile per affetto del pubblico e ascolti, leader della sua fascia oraria”.

Senza ombra di dubbio, il merito va anche alla grande conduzione di Barbara Palombelli, la stessa che purtroppo, non sembra essere totalmente soddisfatta della sua vita. Cosa è successo esattamente alla nota giornalista?

Barbara Palombelli è stanca

In questo periodo stanno tornando le voci insistenti che alludono ad una possibile uscita di scena di Barbara Palombelli dalla conduzione di Forum. Le indiscrezioni sono girate già da diverso tempo, ma delle sue dimissioni non vi è stata traccia. Affari Italiani tuttavia, ha confessato che la conduttrice questa volta sarebbe davvero intenzionata a “fare i bagagli” per abbandonare – almeno per il momento – il noto programma giuridico.

La sua conduzione, seppur stimata, è stata più volte oggetto di polemiche. Nel 2021 si scatenò una forte accusa nei confronti della conduttrice a causa di una frase detta dalla donna durante lo sportello di Forum. In quell’occasione anche l’Ordine dei Giornalisti del Lazio intervenne su una sua dichiarazione in merito ai femminicidi compiuti in Italia, frase che poi ritrattò lei stessa, spiegandone le motivazioni. Il suo ruolo comporta sicuramente delle responsabilità non di poco conto, ecco perché la donna avrebbe espresso il desiderio di fermarsi per un periodo, pensiero dichiarato già anni addietro.

Chi sostituirà Barbara Palombelli

Ad oggi non è chiaro se la conduttrice lascerà il programma, ma secondo alcune indiscrezioni, a prendere il timone di Barbara Palombelli potrebbe essere Veronica Gentili, scelta proprio dalla moglie di Rutelli. La Palombelli in questo momento non rimarrebbe totalmente ferma, in quanto, è anche al timone di Controcorrente; ma nonostante ciò, i fan sarebbero davvero dispiaciuti da questa uscita inaspettata della donna, che tutte le mattine accompagnia il pubblico nelle vicende di Forum.