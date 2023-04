Meghan Markle, colpo di scena prima dell’incoronazione: spunta una lettera a Re Carlo | Cosa si sono detti

Caso clamoroso a pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo: spunta una lettera shock scritta a mano da Meghan Markle.

Manca sempre meno ad uno degli eventi più attesi di questo 2023 ossia l’incoronazione di Re Carlo. Un momento di cui da mesi si discute e non solo a causa di tutti i dettagli che devono essere curati con attenzione per non commettere errori.

L’evento ha infatti infiammato il gossip anche a causa della presa di posizione dei duchi del Sussex. Sia Harry che Meghan hanno impiegato settimane prima di decidere se accettare o meno l’invito ed hanno anche riservato alcuni clamorosi colpi di scena.

Il Principe Harry ha infatti deciso di accettare e sarà quindi presto a Londra. Al contrario Meghan resterà invece con i figli in America ed a quanto pare la decisione sarebbe stata presa dalla coppia anche a causa di una lettera misteriosa.

Meghan Markle, il rapporto con Re Carlo: spunta un retroscena shock

Il rapporto tra Meghan e la famiglia reale inglese è sempre parso a tutti molto complicato. Le cose però sono peggiorate drasticamente nel 2020 quando ha lasciato Londra portando con se Harry ed il loro primogenito Archie. Una decisione che la coppia ha poi motivato l’anno successivo in occasione di una intervista scandalo con Oprah Winfrey. Tra le accuse contro la famiglia reale, una su tutte ha scatenato il caos ed è quella di razzismo.

Meghan ha infatti rivelato di aver sentito un membro della famiglia reale inglese pronunciare una frase razzista contro suo figlio Archie. Un nome ancora oggi avvolto nel mistero e che a quanto pare conoscono solo Harry, Meghan e Re Carlo che sarebbe stato messo al corrente della situazione proprio dalla nuora ma vediamo come sono andate le cose.

Re Carlo, la lettera scandalo di Meghan: tutti i dettagli

Secondo quanto riferisce il The Telegraph, dopo la famosa intervista scandalo, Meghan avrebbe spedito una lettera a Carlo, allora principe, con all’interno il nome del membro della famiglia reale che si sarebbe lasciato andare alla frase razzista. Sempre secondo il noto tabloid, dal canto suo Carlo avrebbe del tutto ignorato il contenuto della lettera e non avrebbe a quanto pare preso alcun provvedimento.

Un gesto che secondo gli esperti potrebbe aver creato una frattura ancora più profonda tra Carlo e la Markle. A questo punto, anche per questo motivo la duchessa del Sussex potrebbe aver rifiutato l’invito del suocero in occasione della sua incoronazione.