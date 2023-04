Silvia Toffanin, la tragedia improvvisa confessata in studio: “È morto…un grande dolore”

Nello studio di Silvia Toffanin, Carol Alt fa emozionare la platea: “Mio papà è morto il giorno di Natale, da allora ho smesso di festeggiarlo”.

Le feste natalizie sono il momento in cui la famiglia si riunisce per celebrare tutto il calore e l’amore che si prova per quelle persone che, giorno dopo giorno, danno un valore aggiunto alla nostra vita. Purtroppo lo stesso non è per Carol Alt, la famosa attrice che il giorno di Natale ha perso una delle persone a lei più care, suo padre.

Da quel momento le luci natalizie, assieme alle assordanti colonne sonore festive, sono diventate motivo di sofferenza per l’attrice che, per molti anni ha evitato come non mai i festeggiamenti. Tuttavia, non è stato semplice in quanto, è possibile scappare dalla celebrazione in sé, ma non da tutto ciò che la circonda, proprio per questo l’attrice ha deciso di reagire.

Durante un’intervista che ha visto ospite Carol Alt a Verissimo, Silvia Toffanin accoglie con commozione le parole della donna, recentemente segnata da un’altra grande perdita: la morte del campione di Formula 1 Ayrton Senna, l’uomo con cui aveva grandi progetti di vita.

Lei stessa, durante l’intervista ammette: «Io con lui ho conosciuto l’amore vero, solo che la nostra non era una relazione ufficiale perché io all’epoca ero sposata. Se Ayrton non fosse rimasto vittima di quel terribile incidente, sono sicura che tra noi sarebbe potuta durare per sempre. Ero vicina a lasciare mio marito per stare con lui». Si tratta di una dichiarazione straziante, ma susseguita da un passato ancora più doloroso.

La morte del padre di Carol Alt

«Purtroppo mio papà Anthony è morto il giorno di Natale lasciandoci soli e con un grande dolore. Dopo la sua scomparsa, io non ho festeggiato il Natale per molti anni perché quel giorno mi metteva solo tristezza», Racconta l’attrice.

La forza ritrovata

Le sue parole tuttavia, si rivolgono al passato, perché ad oggi, la donna ha deciso di affrontare il terribile evento: «…con gli anni, ho imparato a convivere con il dolore e da poco ho ricominciato a festeggiarlo con i miei nipotini».

Per il bene dei bambini e della sua tranquillità psicologica, l’attrice ha deciso di superare questa grande sofferenza; non a caso, in questi mesi è tornata in Italia per girare le riprese della commedia dal titolo evocativo: Improvvisamente a Natale mi sposo. In questa occasione, Carol Alt avrà modo di levigare i suoi demoni, associando di nuovo il natale al dolce periodo che da molti anni le è stato sottratto.