Niente da fare per Paola Di Benedetto, il triste annuncio in queste cose: Addio doloroso

Paola Di Benedetto costretta a rompere il silenzio sui social per fare un durissimo annuncio a tutti coloro che la seguono da anni.

Il pubblico in tutti questi anni si è affezionato sempre di più a Paola Di Benedetto. Complice anche la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, la giovane modella si è fatta conoscere da tutti per la sua dolcezza ma soprattutto per i suoi modi pacati.

Un bigliettino da visita che le ha permesso in questi anni di raggiungere grandi obiettivi ed anche di mettere a segno tutta una serie di successi soprattutto dal punto di vista professionale. Questo però fino ad alcune ore fa quando attraverso i social ha fatto un annuncio inaspettato.

Con poche, semplici e dirette parole, la Di Benedetto ha rivelato a tutti di doversi prendere subito una pausa ma vediamo di cosa si tratta.

Paola Di Benedetto, la carriera e la svolta: l’ultimo clamoroso annuncio

Il pubblico ha visto per la prima volta la Di Benedetto in occasione del concorso per eleggere Miss Italia. In un secondo momento è stata invece scelta per una fortunata edizione di Ciao Darwin nelle vesti di Madre Natura. Successivamente ha preso parte all’Isola dei Famosi e ad alcuni format della rete Mediaset. L’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip si è poi rivelato essere il punto di svolta.

La Di Benedetto ha non solo preso parte alla quarta edizione del reality ma ha anche lasciato la casa da vincitrice. Subito dopo il successo ha poi deciso di devolvere l’intero montepremi alle associazioni in lotta contro il Covid, esploso proprio mentre lei si trovava in casa. Dopo il reality sono arrivate alcune occasioni importanti come quella in radio che adesso però deve fare i conti con una battuta d’arresto.

L’addio di Paola Di Benedetto: l’annuncio shock sui social

Nel 2020 la Di Benedetto è stata scelta come conduttrice radiofonica da RTL 102.5. Senza dubbio una delle esperienze più importanti che però adesso è giunta al capolinea. L’ex gieffina su Instagram ha infatti annunciato: “Sono stati tanti anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendermi una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti“.

Il messaggio della Di Benedetto è quindi in realtà molto vago in quanto non sono specificati i veri motivi dietro la sua decisione. Non è nemmeno dato sapere se ci sono e quali sono davvero questi nuovi progetti in arrivo. Dovrà essere la diretta interessata ad aggiornare i suoi fan delle prossime novità.