“Ti amo”: Tomaso Trussardi non ha più voglia di nascondersi | Dichiarazione epica

Sembrerebbe che qualcuno abbia rubato il cuore dell’imprenditore Tomaso Trussardi, ma chi esattamente? La dichiarazione plateale.

Il suo cognome è sempre stato associato alla nota azienda di moda made in italy famosa in tutto il mondo, tuttavia, il pubblico ha avuto modo di conoscerlo anche per la sua relazione con la donna che, a suo dire, gli ha cambiato la vita. Tomaso Trussardi è stato insieme alla bellissima Michelle Hunziker per ben 10 anni, dove sono nate due figlie: Sole nel 2013 e Celeste nel 2015.

Il motivo della loro rottura non è chiaro tutt’ora, ma le voci al riguardo sono state – e sono ancora adesso – davvero insistenti. Fino a qualche tempo fa si vociferava di un ipotetico riavvicinamento, alimentato dagli scatti compromettenti, ma anche dalle dichiarazioni dei diretti interessati.

Per quanto è vero che non si conoscono i reali motivi di questa separazione, in occasione di un’intervista alla una testata tedesca Bunte, Michelle ha rilasciato una dichiarazione: la coppia per molto tempo si è data per scontata, condizione che a lungo andare ha portato alla rottura.

Le sue parole inoltre, avrebbero fatto alludere ad una probabile ricongiunzione: “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste. Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga, non bisogna dare per scontato che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”.

Nella riverlazione della showgirl notiamo un velo di speranza. D’altro canto Tomaso, dopo lunghi mesi sotto l’onda dei rumors, ha deciso lasciare una dichiarazione.

La rivelazione di Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi non è solito lasciare questo tipo di interviste, ma l’insistenza mediatica l’ha portato a fare chiarezza sulla questione. Al corriere infatti dichiara: “Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione ‘pop’ che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i”.

Per quanto riguarda la sua attuale vita privata, l’imprenditore afferma: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”. Nonostante le parole espresse, il suo cuore in realtà è colmo d’amore, e a dimostrarlo è stata proprio la sua dedica su Instagram.

L’amore “segreto” di Tomaso Trussardi

Tomaso ha dedicato un post al suo grande amore, dove scrive un caloroso ti amo, ma questa volta non ha voluto nasconderlo, anzi, la sua “fiamma” è spesso presente nella sua pagina Instagram. Si chiama Odino ed è l’amico fedele dell’imprenditore che non perde occasione per mostrarlo ai suoi follower, soprattutto nel giorno in cui compie 2 anni. In questo caso lo troviamo rilassato sulla poltrona immancabilmente firmata Trussardi.