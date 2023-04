Anna Oxa, la malattia e il ricovero: i polmoni compromessi | Dramma della cantante

La malattia di Anna Oxa che ha contratto l’anno scorso, ha fatto preoccupare molto i suoi fan, ma cosa è successo esattamente?

Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo abbiamo avuto l’onore di sentire una grande cantante della musica italiana. L’artista non ha rilasciato alcuna intervista dopo la sua partecipazione alla kermesse. Successivamente però, decise di presentarsi a Belve, dove ha parlato della sua esperienza: Anna Oxa afferma di essere rimasta molto contenta del Festival di Sanremo, nonostante la sua bassa posizione in classifica.

Molti telespettatori, tuttavia, si sono concentrati sul suo aspetto fisico, mutato da quello che presentava fino a qualche anno fa. Le critiche riguardano il fatto che in occasione della kermesse, il pubblico l’ha trovata ingrassata.

Il body shaming tuttavia, è una pratica che andrebbe penalizzata anche nel caso in cui i commenti vengano espressi nei confronti di personaggi famosi, coloro che sono esposti maggiormente a questo tipo di osservazioni. Il suo cambio di corporatura è emerso di più della grave malattia che l’ha colpita.

I suoi fan l’hanno sempre sostenuta fino alla fine, soprattutto in quel periodo che la cantante non solo ha dovuto sospendere forzatamente il suo concerto, ma anche sottoporsi al ricovero. In quel 2022 infatti, la cantante si stava preparando per un concerto al Teatro Corso di Mestre, ma lo spettacolo purtroppo, è stato interrotto.

La malattia di Anna Oxa: cosa è successo?

Anna Oxa ha contratto il Covid nella primavera 2022, questa condizione l’ha portata ad un ricovero di due giorni. A causa di questo è stata costretta a rinviare il suo concerto in attesa della sua guarigione.

L’11 aprile il suo staff ha confermato le sue dimissioni dall’ospedale, ma la cantante ha dovuto comunque posticipare la data di ben 5 mesi, perché le sue condizioni di salute non le permettevano di esibirsi prima di tale periodo. In pochi sanno che il virus ha colpito Anna in maniera aggressiva, lasciando nella cantante gli strascichi caratteristici del Covid.

Come sta Anna Oxa?

La sua riabilitazione ha previsto il recupero dell’elasticità dei polmoni, in modo da tornare ai flussi di ossigenazione originari. Per fortuna, a distanza di un anno, Anna Oxa sta molto meglio, infatti l’abbiamo trovata in buona salute durante l’esibizione del Festival di Sanremo. I fan ad oggi, hanno avuto l’occasione di vederla dal vivo per il suo tour e a grande richiesta, con l’uscita del progetto di nome “Tre” che possiamo trovare nelle piattaforme digitali Youtube, Amazon Music, Spotify e Apple music.