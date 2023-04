Addio Katia Ricciarelli, non c’è più nulla da fare: hanno provato qualsiasi cosa possibile

Katia Ricciarelli ha detto addio al mondo dei reality: il mondo della musica? “Ho detto addio alle opere liriche ma…”

Katia Ricciarelli è uno dei personaggi televisivi più apprezzati, sia per la sua estrema dolcezza, che per la sua carriera musicale. Durante gli anni la donna ha partecipato a diversi programmi e reality show, ma la sua vera vocazione è stata da sempre la musica lirica, quella che l’ha resa famosa e stimata in tutto il mondo.

La donna è nata in condizioni familiari non proprio favorevoli a causa della morte precoce del padre e la sua condizione di povertà. Nonostante ciò la sua passione ha preso il sopravvento portando Katia a studiare al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Il suo debuttò iniziò nel 1969 a Mantova, dove ha conquistato tutti con la rappresentazione di Bohème. Quello fu solo l’inizio di una scalata che l’ha portata a cantare nei più grandi palcoscenici della musica italiana e internazionale.

Tuttavia, nel 2000, Katia Ricciarelli decide di dare un fermo alla sua carriera lirica, con un grande malcontento dei fan. In realtà non è uscita dalle scene, ma è passata dal mondo della musica a quello della televisione, partecipando a diversi programmi tra cui il Grande Fratello Vip nel 2021. Nonostante le critiche, riuscì ad arrivare nelle fasi finali del programma, ma ad oggi Katia, non farebbe più un’esperienza del genere. Proprio in merito ad una recente intervista, la stessa ha ammesso di voler tornare a far parte del mondo dello spettacolo, ma ad una sola condizione.

Katia Ricciarelli: ritorno in scena? Solo in questo caso

Durante un’intervista al Corriere della Sera, Katia ripercorre i tasselli chiave della sua carriera, finendo per parlare delle costanti critiche ricevute negli ultimi periodi. La donna, inoltre, ricorda le sue vicende amorose, quelle che l’hanno vista sposata con Pippo Baudo e Josè Carreras. Nonostante il passato di Katia Ricciarelli sia sempre sotto la lente d’ingrandimento, ad incuriosire la platea, è il famoso video che gira sul web, dove l’ex cantante lirica è stata criticata per le sue pessime doti canore.

In questo periodo infatti, sta circolando un video dove Katia si esibisce sulle note di Caruso, il brano di Lucio Dalla. Il pubblico tuttavia, ha definito la sua esibizione “un incubo”.

“Qualunque cosa una persona faccia, sarà sempre criticato. Io ho detto addio alle opere liriche, ma al resto non rinuncio; come alle regie e alla recitazione”. risponde Katia durante l’intervista. D’altronde un personaggio come lei è preparato a questo tipo di commenti, ricevuti peraltro, anche durante l’ultima partecipazione al Grande Fratello Vip. Proprio riguardo a questa esperienza afferma: “Se farò altri reality? No, basta. Sono stata a La Fattoria e poi al Grande Fratello Vip: io ho cercato di insegnare qualcosa, mi sono divertita e poi ho detto basta”.