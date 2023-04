Disastro Enrico Papi, carriera a rischio: non se lo meritava

Isola dei Famosi, Ilary Blasi non tollera più l’atteggiamento di Enrico Papi: l’opinionista è seriamente a rischio.

Il programma è in onda da solo una settimana, ma gli animi sembrano già troppo caldi in studio. Questa volta non c’entrano i concorrenti in Honduras, bensì i partecipanti in studio. Da qualche giorno sta girando la notizia secondo la quale Ilary Blasi non sopporterebbe proprio l’atteggiamento dell’opinionista Enrico Papi.

La tensione si è respirata già dalla prima puntata, dove Enrico Papi con i suoi interventi inopportuni e non richiesti, ha palesemente infastidito la conduttrice. A riportare una recente indiscrezione è stato TvBlog, che narra come a la Blasi non piaccia proprio il fatto che Enrico Papi intervenga spesso senza rispettare i suoi tempi di parola.

L’opinionista infatti, ha dimostrato fin da subito di non riuscire proprio a trattenere i commenti, anche quando non viene richiesta la sua opinione. Questo comportamento è stata la causa della sfuriata di Ilary nei confronti di Enrico Papi, durante la pubblicità. Questa indiscrezione ad oggi sembra confermata da recenti episodi, ma vediamo la dinamica nel dettaglio.

Raptus di Ilary Blasi: scompiglio in studio

Come accennato in precedenza, Ilary non accetta proprio l’atteggiamento di Papi durante la diretta, per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, nella puntata precedente, la conduttrice avrebbe ripreso Papi con una discussione accesa durante la pausa pubblicità. Fino ad oggi sembrava che queste fossero solo voci di corridoio, alimentate dall’evidente tensione tra i due sin dall’inizio della stagione. Tuttavia, durante l’ultima puntata di lunedì 24 maggio, Ilary non ce l’ha fatta a contenersi, lasciandosi andare ad uno scambio di battute pungenti con Enrico Papi durante la diretta.

Mentre si parlava del concorrente Christopher e della sua decisione di barare al gioco del fuoco, Enrico Papi è intervenuto prepotentemente per dire la sua: “Ma perché lo hai detto Christopher? Ma statte zitto! Ma perché?”. Dopo questa affermazione, Ilary non ce l’ha fatta e ha deciso di riprenderlo: “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne“, alludendo al fatto che Enrico le stava come al solito facendo perdere tempo.

Dopo questo episodio, sembra che l’aria di tensione si sia placata, o quantomeno contenuta, ma un successivo episodio ha alimentato l’idea che tra i due non sia finita. Nel momento dell’annuncio dell’eliminato, Enrico Papi ha cercato scherzosamente di rubare la busta alla conduttrice. La Blasi, di fronte alla situazione ha detto: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”. Da questa battuta la Blasi ha voluto far intendere a Papi quanto il suo atteggiamento risultasse infantile. Alla luce di ciò, non ci resta che capire se tutta questa sia una messa in scena ideata per fare ascolti, o si tratta di un vero e proprio astio, che se non risolto, potrebbe portare all’uscita dell’opinionista Enrico Papi dal programma.