Iva Zanicchi, il grave incidente: “Una caduta orribile” | Si parla di ossa rotte

Gravissimo incidente con protagonista la nota cantante Iva Zanicchi: il suo racconto shock ed i dettagli sulle sue condizioni.

Momento complicato per Iva Zanicchi finita in queste ore al centro dell’attenzione per un grave incidente di cui si è ritrovata ad essere suo malgrado protagonista. La stessa nota cantante ha deciso di rivelare al suo pubblico come sono andate le cose.

Un bruttissimo episodio andato in scena subito dopo la messa in onda della finale del format Il Cantante Mascherato. Nel dettaglio si tratta di una piccola disattenzione che però ha messo in grave pericolo la Zanicchi. Le condizioni della nota artista al momento restano ancora del tutto da definire ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Iva Zanicchi, il punto sul momento che sta vivendo: la battuta d’arresto

In questi mesi la nota cantante si è messa in gioco in ruoli completamenti diversi ed inediti per lei. Alla fine dell’anno scorso ha preso infatti parte ad una particolare edizione di Ballando con le Stelle e scatenato non poche polemiche con le sue uscite in diretta a tratti durissime anche contro i giudici. Nonostante questo Milly Carlucci ha scelto la cantante anche per questa nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Nel corso di queste settimane ha quindi fatto avanti e dietro da e per Roma per poter prendere parte ai diversi appuntamenti in diretta. Proprio però durante l’ultimo viaggio di ritorno è accaduto qualcosa di impensabile e lo ha rivelato la stessa Zanicchi. La cantante ha pubblicato un video su Instagram ed ha raccontato: “Cari amici questa è un’immagine un pò insolita. Non vorrei spaventarvi ma per farla breve domenica sera di ritorno da Roma dopo Il Cantante Mascherato sono caduta per le scale“.

Iva Zanicchi, incidente terribile per la cantante: il racconto

Nello stesso video pubblicato sui social, la cantante ha poi aggiunto: “Una caduta orribile, mi volevano portare all’ospedale ma sono rimasta a casa. Mi hanno messo immobile a letto e mi hanno fatto le lastre. Se non c’è niente di grave, loro temono qualche microfrattura, resto a casa oppure vado qualche giorno in ospedale. Vi tengo aggiornati ma dobbiamo pensare in positivo. Vi abbraccio e a presto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

La cantante ha quindi invitato tutti ad essere ottimisti ed ha avvertito anche i suoi haters che questo non è certo il momento di esultare. Un momento quindi complicato per lei e saranno molto importanti i prossimi giorni per la sua ripresa completa.