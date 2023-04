Addio Enrico Papi, la scoperta in diretta: non deve più presentarsi in studio | La Mediaset ha deciso

Ultima puntata particolare per Enrico Papi che in diretta ha scoperto di non doversi presentare nello studio dell’Isola il prossimo lunedì.

In questa seconda parte di stagione televisiva, Enrico Papi ha scelto di mettersi in gioco in vesti totalmente diverse. Lo storico conduttore ha infatti accettato la proposta degli autori dell’Isola dei Famosi che lo hanno voluto come opinionista al posto di Nicola Savino.

Una scelta che ha stupito il pubblico ed allo stesso tempo ha incuriosito. Secondo i telespettatori, durante la prima puntata ci sono stati alcuni problemi per Papi anche se è stato il secondo appuntamento a regalare alcuni colpi di scena per quanto riguarda l’opinionista.

Tra questi la scelta della conduttrice Ilary Blasi di comunicare in diretta al diretto interessato dell’ultima decisione della Mediaset in vista del prossimo appuntamento con il reality.

Enrico Papi, la sua prima da opinionista: indiscrezione clamorosa

Durante la prima puntata dell’Isola, alcuni spettatori hanno notato un dettaglio non da poco nel comportamento di Papi. Secondo una nutrita fetta di pubblico questi si sarebbe infatti comportato più da conduttore che da opinionista. Un comportamento che stando ad alcune indiscrezioni avrebbe infastidito e non poco la stessa Ilary che ne avrebbe chiesto un ridimensionamento.

Ipotesi avallata anche da quanto accaduto invece durante la seconda puntata che ha visto un Papi meno loquace del solito. Secondo i telespettatori, la stessa Ilary è parsa meno cordiale con il suo opinionista e non gli ha permesso di intervenire come accaduto in precedenza. Inoltre, la conduttrice ha rivelato in diretta ad Enrico Papi della decisione della Mediaset in merito alla terza puntata del reality.

Isola dei Famosi, la decisione della Mediaset: cambia già tutto

Durante la seconda puntata andata in onda del reality, la conduttrice Ilary Blasi ha deciso di fare una importante comunicazione in diretta. La padrona di casa del reality ha rivelato di un cambio di programmazione deciso dalla Mediaset. La Blasi ha informato soprattutto Papi di non presentarsi negli studi dell’Isola il prossimo lunedì 1 maggio.

Questo non perché la rete ha deciso di licenziarlo come qualcuno aveva già ipotizzato dopo una puntata. La Mediaset ha infatti solo deciso di spostare la messa in onda del reality a martedì 2 maggio essendo il lunedì precedente un giorno di festa. Una decisione in linea con quella presa in occasione della prima puntata andata in onda con una settimana di ritardo per evitare la sovrapposizione con il giorno di Pasquetta.