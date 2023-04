Michelle Hunziker, esplode e sputa fuori sull’intimità con Eros Ramazzotti: “Facevo di tutto”

Michelle Hunziker, durante una puntata di Domenica In, racconta un periodo particolare della sua vita: “Ero prigioniera di una setta”.

Michelle è conosciuta dal suo pubblico come una donna solare, divertente ed estremamente professionale. La donna, oltre ai suoi numerosi successi, è conosciuta anche per essere un personaggio molto chiacchierato sulle riviste di gossip, questo anche a causa della sua vita amorosa spesso travagliata.

La showgirl è stata sposata con Tomaso Trussardi e dalla loro relazione, sono nate due figlie: Sole e Celeste. Prima di questo matrimonio, Michelle è stata sposata con Eros Ramazzotti: la coppia storica che ha fatto sognare il pubblico. Dal loro amore è nata l’unica figlia Aurora.

Proprio di questo matrimonio parleremo, o meglio, della vera causa della loro rottura. In questi anni sono state numerose le notizie in merito alla loro separazione, ma chi più che mai poteva aspettarsi una cosa del genere.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non avevano più rapporti sessuali a causa di una setta. Per quanto la cosa possa sembrare assurda, questa è stata la dichiarazione di Michelle, che a distanza di diversi anni ha deciso di parlare.

“Facevo di tutto” la rivelazione shock

Sono passati diversi anni dall’accaduto, ma nonostante ciò Michelle non dimentica il periodo duro che ha dovuto affrontare. Proprio per questo la showgirl ha voluto raccontare la sua esperienza con lo scopo di poter aiutare chi come lei si trova in una situazione del genere. La showgirl anni fa decise di aderire ad un gruppo di purificazione, che ha come obbiettivo quello di migliorare la salute del fisico e dell’animo. La realtà tuttavia, è stata ben diversa: questa setta non ha fatto altro che causare problemi a Michelle, una tra queste, la rottura con l’ex marito Eros Ramazzotti.

Il percorso di purificazione prevede l’astinenza, anche a livello sessuale. Non esiste sgarro se si vuole raggiungere il livello superiore. Per questo motivo Michelle è stata obbligata a completare le indicazioni che venivano richieste. Questa condizione portò Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti a non avere più rapporti sessuali per ben 4 anni. Questo periodo coincise col momento in cui i due si sposarono, da qui possiamo dedurre cosa è accaduto in seguito a questa situazione.

Eros in realtà, ha provato a far ragionare la moglie, ma anche l’ultimatum dell’uomo non fermò la convinzione della donna, completamente plagiata dal gruppo. Questo infatti, accadde dai 23 fino ai 27 anni di Michelle, che ad oggi denuncia questa serie di pratiche: “Facevo di tutto, mi sottoponevo a tutto pensando di essere una persona migliore, ma in realtà, mi privavo di tutto”. A darle la forza di andare avanti in quel periodo è stata proprio Aurora, la figlia che ai tempi era solo una bambina. Per fortuna questo periodo è passato, ma Michelle non dimenticherà mai quello che ha vissuto.