Maria De Filippi, la triste malattia incurabile: Trasporto in terapia intensiva | Cancro devastante

Maria De Filippi rivela nello studio di Mara Venier, un retroscena del suo passato: il dolore che le ha cambiato la vita a soli 28 anni.

Maria De Filippi la conosciamo per la sua personalità pacata, ma empatica; una donna professionale che ha conquistato negli anni il suo pubblico, rimanendo sempre umile e rispettosa nei confronti dei partecipanti dei suoi programmi.

“Lei è come una madre, una madre giusta per i miei parametri. E’ quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti, è stata questo per me.” Ha affermato Elodi, l’ex concorrente della scuola di Amici, mentre parlava del suo rapporto con Maria.

La bontà che ha trasmesso Maria De Filippi, è stata confermata dal sostegno che la donna, ha ricevuto dopo la morte di Maurizio Costanzo, uomo e compagno di vita. In occasione della prima puntata di Amici il serale, la conduttrice è stata accolta con un caloroso applauso del pubblico.

Questo dolore tuttavia, ha fatto riemergere una ferita del passato, che la donna aveva già vissuto con la morte del primo uomo più importante della sua vita, il padre.

Maria De Filippi confessa la terribile perdita del padre

Maria è sempre stata una donna riservata, che non è mai stata solita a rilasciare interviste sulla sua vita privata. In pochi sono riusciti a mettere a suo agio la De Filippi, tanto da farle raccontare anche gli eventi più spiacevoli del suo passato. Fabio Fazio è stato il primo, seguito da Mara Venier: proprio a quest’ultima, durante una puntata di Domenica In, Maria ha raccontato di suo padre, l’uomo che l’ha lasciata a soli 28 anni a causa di un terribile tumore.

“A mio padre fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva, Lì è stato per un anno e mezzo.”, racconta Maria con le lacrime in volto. “Non è facile… per un anno e mezzo siamo andati avanti così, io andavo a trovare mio padre, mentre mio fratello restava nel parcheggio perché aveva paura degli ospedali. Questa cosa ci ha devastato.”

La famiglia è stata al fianco del padre fino all’ultimo, facendo tutto il possibile per riabilitarlo. Successivamente infatti, è stato trasportato in una clinica privata con la speranza di dare una svolta alle sue condizioni di salute. L’uomo, purtroppo, è venuto a mancare in una sera di agosto, lasciando un grande vuoto e un immenso dolore per la sua scomparsa. Ad oggi Maria è cresciuta, ma non scorderà mai la sofferenza provata per la perdita dell’uomo più importante della sua vita.