Paolo Bonolis, drogato davanti a tutti in diretta televisiva: ad Avanti un altro scoppia il putiferio

Paolo Bonolis si presenta “drogato” in studio, tra lo sconcerto della concorrente e le risate del pubblico: ecco cosa è successo.

Paolo Bonolis è sicuramente un conduttore in grado di far ridere intere generazioni, i suoi programmi infatti, prendono vita anche grazie alla sua presenza distinta, a volte anche irriverente. In una vecchia puntata di Avanti un Altro infatti, Paolo Bonolis ha dato uno show davvero inusuale, dove lui stesso ha ammesso di essersi “drogato” per sostenere la difficile puntata.

Il caro Bonolis ha sempre ammesso di avere il desiderio di dare vita ai suoi programmi, in quanto odiava le conduzioni dei giochi a quiz “piatti”, senza un pizzico di allegria.

Che Avanti un Altro è un programma pieno di colpi di scena questo si sapeva, ma in questa puntata Paolo, ha davvero dato “il meglio” di se stesso. Nel 2022 alcuni si saranno persi l’episodio dove una concorrente ha lasciato lo sgabello completamente bagnato, facendo sì che il concorrente successivo notasse la situazione bizzarra.

Paolo Bonolis in quell’occasione chiamò una collaboratrice a pulire la postazione. Tale evento ha fatto scoppiare il putiferio sui social in quanto si pensava che si trattasse di pipì.

Questo tuttavia, non fù l’unico episodio eclatante: in un’altra puntata il caro Bonolis è riuscito a creare scompiglio in studio, tra le risate del pubblico e l’evidente imbarazzo della concorrente.

Paolo Bonolis “drogato” in studio

In una vecchia puntata del 2008, Paolo Bonolis viene accolto dal pubblico con una standing ovation. Non appena il conduttore si siede per accogliere la nuova concorrente, esordisce con: “Salve sto molto meglio, mi sono drogato”, la donna esprime una risata perplessa e comincia a raccontarsi.

Non ci volle molto per fermare la presentazione della concorrente, evidentemente distratta dalle facce e dalle movenze bizzarre del conduttore. “Posso continuare a parlare? Mi fai spavento” esclama lei ancora più destabilizzata e palesemente infastidita. Alla fine Bonolis l’aveva avvisata del suo evidente stato stupefacente, ma la concorrente continuò – per quanto possibile – la sua presentazione. Tra le risate e lo scompiglio del pubblico, Bonolis continua il suo quiz con l’aiuto del fidato socio Laurenti che legge una domanda al posto suo in quanto, Bonolis ad un certo punto collassa sulla sedia.

Dopo il gioco, la concorrente viene squalificata per lasciare il posto al prossimo concorrente: Marco, 25 anni laureato in ingegneria delle comunicazioni che ammette di essere un grande fan del programma. “Quando ero piccolo volevo diventare te” esclama il concorrente divertito. “Saresti diventato un drogato” afferma Bonolis generando una grossa risata da parte del pubblico. Ovviamente tutto questo non è altro che un teatrino messo in scena dallo stesso conduttore per far ridere i telespettatori. Bonolis non si è drogato, ma in compenso ha dato vita alla puntata dello storico gioco a quiz.