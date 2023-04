Clamoroso Tina Cipollari, in studio sta per accadere l’incredibile: torna proprio lui per corteggiarla

Novità incredibile per l’opinionista Tina Cipollari che rischia di vedere nello studio di Uomini e Donne un noto ex corteggiatore.

Tina Cipollari è da anni una grande protagonista del dating show Uomini e Donne. In passato è stata la prima tronista del format mentre negli ultimi anni la produzione le ha affidato il ruolo di opinionista con Gianni Sperti.

Per questo motivo si può dire che in tutto questo tempo ha assistito ad innumerevoli colpi di scena. Nonostante questa premessa adesso potrebbe assistere davvero ad un caso che ha del clamoroso. Secondo infatti alcune nuove indiscrezioni, un noto ex protagonista potrebbe fare il suo ritorno in studio.

Tina Cipollari, arriva l’ennesimo colpo di scena: grande ritorno in studio

La formula del dating show Uomini e Donne è molto particolare in quanto, a differenza per esempio di quanto accade ad Amici, i protagonisti che lasciano il format poi possono fare ritorno senza alcun problema. Per questo motivo in questi anni abbiamo assistito a ritorni clamorosi sia tra i protagonisti del Trono Classico che nel parterre del Trono Over.

Solo nel corso dell’ultimo anno abbiamo per esempio visto Luca Daffrè e Alessio Campoli fare ritorno come tronista il primo e corteggiatore il secondo. Per quanto invece riguarda il Trono Over vi sono stati per esempio i ritorni di Riccardo Guarnieri tra i cavalieri ed Aurora Tropea e Roberta di Padua per le dame. Una storia che potrebbe non essere finita qui in quanto adesso potrebbe fare il suo ingresso in studio anche Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, il ritorno di Giorgio: la clamorosa indiscrezione

In queste ore sta facendo il giro dei social una particolare copertina del settimanale NuovoTv con protagonista proprio l’ex cavaliere. La foto in questione mostra un titolo inaspettato: “Giorgio Manetti pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora il tipo giusto“. Titolo accompagnato anche da alcune dichiarazioni del cavaliere: “Gemma, io ti ho perdonata“.

GEMMA E GIORGIO GEMS E GEORGE ODDIO😭😭😭😭 pic.twitter.com/TC1UTyjEvS — ilaria (@pollettaa_) April 25, 2023

Secondo il settimanale quindi l’ex cavaliere potrebbe essere richiamato dalla redazione del programma in vista delle prossime settimane o della prossima edizione del programma. Giorgio dal canto suo potrebbe prendere in seria considerazione la proposta e decidere se tornare o meno nel parterre maschile del Trono Over. In attesa di capire come andranno le cose, si possono già fare alcune previsioni sugli effetti del suo ritorno che senza dubbio rimescolerebbe tutte le carte in tavola ancora una volta.