Amici, Maddalena dopo la lite con Mattia un altro ex allievo la sbugiarda | “KARMA” episodio imbarazzante

Episodio imbarazzante con protagonista la ballerina Maddalena che ha scatenato anche la furia di un noto ex protagonista del reality.

Durante l’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda, la produzione ha deciso di mostrare alcune immagini shock. Protagonista di questa brutta storia il ballerino Mattia finito nel mirino di ben due compagne di gioco.

La sua ex fidanzata Maddalena e la sua attuale partner per il serale Benedetta gli hanno lanciato tutta una serie di frecciatine al veleno. Le loro parole hanno scatenato la reazione del diretto interessato, degli altri allievi in casetta e non solo.

Alcuni telespettatori hanno infatti notato uno strano movimento sui social di un ex allievo e che sembrerebbe essere una stoccata proprio alla ballerina visti i precedenti.

Amici22, caos tra gli allievi: il botta e risposta infuocato

Clima tesissimo nella casetta di Amici con il ballerino Mattia finito al centro di alcune gravi accuse da parte delle sue compagne di avventura. Le ballerine Maddalena e Benedetta hanno infatti definito il ballerino come televisivo ed alle sue spalle lo hanno accusato di fare molte cose a favore di telecamera e di essere il preferito del pubblico a causa del suo aspetto fisico.

Mattia ha deciso di rispondere per le rime e si è scagliato soprattutto contro la sua ex Maddalena. Il ballerino non ha voluto sentire le sue ragioni ed ha anzi ammesso di sentire sempre dell’astio da parte della ragazza. La ballerina dal canto suo ha provato a giustificarsi ma poi a sua volta ha lasciato furiosa il confronto. Il suo atteggiamento contro Mattia ha scatenato il pubblico e tra questi anche un ex allievo.

Mattia in difficoltà, un ex allievo corre in suo aiuto: il gesto social

Visto quanto accaduto in casetta, un noto ex allievo del talent si è lasciato andare ad un gesto shock. Nel dettaglio si tratta di Paky che sui social ha pubblicato una sua foto con la parola “Karma”. L’immagine è poi sparita ma non abbastanza velocemente e diversi utenti social hanno sottolineato di vedere un chiaro riferimento a Maddalena.

Questo anche perché l’ex allievo durante il suo periodo nel talent ha avuto molti scontri con Maddalena. Tra questi anche uno durante il quale il ballerino ha velatamente accusato la compagna di volerlo tentare nonostante la presenza di una fidanzata a casa. A quanto pare il ballerino è ancora convinto della cattiva fede della sua ex compagna di gioco.