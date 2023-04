Albano dopo anni di silenzio non ce la fa più, esce allo scoperto su Romina Power: “Lei è una…”

A distanza di tanti anni dalla loro rottura, Al Bano Carrisi ha rivelato dei dettagli sul rapporto attuale con Romina Power.

Al Bano è sicuramente uno degli artisti che ha segnato la storia del panorama musicale. Il cantautore è nato a Cellino il 20 maggio 1943 e si trasferì in Puglia all’età di 17 anni. Non ci volle molto per accorgersi del suo talento innato: mentre lavorava al ristorante dollaro, lo notarono per le sue incredibili doti canore.

Da quel momento Al Bano incise il suo primo disco, quello che lo fece approdare al cinema con il film Nel sole, una pellicola del 1967. Proprio grazie a quel film, Al Bano iniziò una collaborazione importante, quella che ben presto si trasformò nella storia d’amore della sua vita, con la bellissima Romina Power.

Lei americana e lui di Cellino, assieme hanno fatto sognare intere generazioni con le loro canzoni, i loro film, ma soprattutto dall’amore e dalla passione che li teneva uniti. Dalla coppia sono nati tre figli: Ylenia (1970) Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987).

Purtroppo però, questo sogno è destinato a finire, la coppia si lasciò nel 1999 dopo un periodo di forte stress e incomprensioni, dovuto anche dalla perdita della figlia Ylenia, scomparsa nel nulla il 6 gennaio 1994.

Le parole shock di Al Bano

“Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”, rivela Al Bano al settimanale Oggi. Un rapporto che dopo tanti anni d’amore, si stava sgretolando lentamente, per questo motivo la coppia ha deciso di dividere le proprie strade, ma solo quelle sentimentali in quanto, i due continuarono a collaborare insieme nel loro lavoro.

Dopo la rottura, Al Bano conobbe quella che fu la sua nuova moglie: Loredana Lecciso. Il pubblico non digerì facilmente la notizia visto che soltanto nel 2001, Loredana e Al Bano andarono a convivere, per poi mettere al mondo altri due figli Jasmine (2001) e Albano Jr (2002). La figlia ha lavorato a fianco al papà in un’edizione di The Voice in veste di giudice. A distanza di tempo, Al Bano confessa il rapporto che lo lega attualmente a Romina dopo tutti questi anni.

In parecchie occasioni, Al Bano ha mostrato il suo affetto indelebile nei confronti della donna statunitense, un rapporto destinato a non finire mai, tanto che per un periodo sono girate voci di un possibile ritorno di fiamma; rumors smentiti da Al Bano stesso. Una dichiarazione però l’ha fatta: l’uomo non nega assolutamente di provare un affetto forte per Romina, quale la definisce come una sorella. “Lei è una sorella per me”, ha confessato il cantante. Anche se le loro strade amorose si sono divise, la coppia è destinata a rimanere legata tutta la vita da un legame profondo, anche se fraternale.