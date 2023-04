Nathaly Caldonazzo, urla disumane a telecamere spente: “Mai visto così…” | La violenta aggressione

Retroscena shock su quanto accaduto dietro le quinte dell’Isola dei Famosi: la naufraga Nathaly Caldonazzo vuota il sacco in diretta.

Questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha preso il via da poco più di una settimane ed ha già regalato scontri infuocati e reso il clima in Honduras scoppiettante. In questi pochi giorni di messa in onda si sono già create alleanze ma qualcuno si è anche già fatto i primi nemici.

Ne sa qualcosa Nathaly Caldonazzo che in questi primi giorni non si è tirata indietro e si è spesso scontrata con alcuni dei suoi compagni di gioco. Un tema che la stessa Ilary Blasi ha deciso di affrontare in diretta soffermandosi su alcuni dei suoi scontri più duri

Ad aver attirato l’attenzione soprattutto quello con Alessandro Cecchi Paone con i due che sembrano non aver trovato un compromesso. Al contrario le rispettive posizioni sono peggiorate a causa di una rivelazione shock in diretta.

Nathaly Caldonazzo, scontro aperto con Alessandro Cecchi Paone: i motivi

Durante l’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi ha scelto di mettere faccia a faccia la Caldonazzo e Cecchi Paone. I due in settimana, a causa della paura di Corinne Clery per i serpenti, sono arrivati allo scontro. Tra i due sono volate accuse pesantissime ed anche dei veri e propri insulti. La loro ira non si è però placata nemmeno in diretta quando hanno sottolineato di non volersi spostare dalle rispettive convinzioni.

In particolare la Caldonazzo ha deciso di insistere su di un aspetto del loro scontro. Secondo la showgirl, il suo avversario ha una vera e propria avversione per le donne in generale. L’opinionista Enrico Papi ha provato a mediare tra i due ma Nathaly ha giustificato le sue parole portando alla luce alcuni episodi shock andati in scena ancor prima del reality.

Alessandro Cecchi Paone sotto shock: le accuse in diretta

Durante la puntata in diretta, la Caldonazzo ha raccontato: “Da quando ci siamo visti per la prima volta, ha urlato a 4 donne in maniera eccessiva iniziando da Milano con un’autrice. Poi qui con una seconda autrice, una cameriera dell’albergo dell’Honduras ed adesso io. Mai visto lamentarsi con un uomo. Urla in una maniera esagerata, si desse una calmata”.

Un racconto shock quindi che sembra descrivere di liti continue del giornalista anche con membri dello staff del reality. Dal canto suo, Cecchi Paone ha sottolineato di non avere apprezzato la compagna di gioco che lontana dalle telecamere avrebbe parlato male di tanti volti della tv. Un braccio di ferro tra i due che potrebbe quindi non finire qui.